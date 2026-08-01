انطلاق «100 يوم صحة».. فحوصات مجانية وخدمات علاجية تصل للمواطنين في كل المحافظات

بدأت اليوم فعاليات النسخة الجديدة من مبادرة «100 يوم صحة»، التي تنفذها وزارة الصحة والسكان بهدف توسيع نطاق الخدمات الطبية المجانية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب استمرار المبادرات الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر عن الأمراض وتقديم الرعاية الصحية.

خدمات مجانية لكبار السن

أكد عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، أن الدولة تواصل الاهتمام بصحة كبار السن من خلال مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة، والتي تستهدف المواطنين من عمر 65 عامًا فأكثر، عبر تقديم خدمات طبية مجانية تشمل قياس الطول والوزن، وضغط الدم، ومستوى السكر، وإجراء رسم القلب، بالإضافة إلى اختبارات الكشف المبكر عن الزهايمر واستبيانات الصحة النفسية، مع تقديم التوعية الصحية والغذائية.

وصول الخدمات إلى جميع المحافظات

وأوضح أن المبادرة تعتمد على وحدات ومراكز طب الأسرة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، فضلًا عن تنظيم قوافل طبية بالتعاون بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي داخل دور رعاية كبار السن، بما يضمن وصول الخدمات الطبية إلى أكبر عدد من المستفيدين.

كما خصصت وزارة الصحة الخط الساخن 15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن المبادرات الصحية والخدمات الطبية المقدمة.

«100 يوم صحة» تحت مظلة المبادرات الرئاسية

وأشار إلى أن مبادرة «100 يوم صحة» تجمع مختلف المبادرات الرئاسية في منظومة واحدة، من خلال انتشار العيادات والسيارات الطبية المتنقلة في الحدائق العامة والمتنزهات والأندية الرياضية والمساجد والكنائس ومناطق التجمعات، لتقديم خدمات الفحص والكشف المبكر بالمجان.

الكشف بالرقم القومي فقط

وتتيح المبادرة للمواطنين الاستفادة من خدماتها بسهولة باستخدام الرقم القومي فقط، دون أي رسوم، في إطار خطة الدولة لتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية المجانية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع معدلات الاكتشاف المبكر للأمراض.