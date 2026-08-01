الدفاع الروسية: السيطرة على 32 بلدة بمنطقة العملية العسكرية خلال يوليو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها سيطرت على 32 بلدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال شهر يوليو الماضي.. فيما أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية أكثر من 21 ألف طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الشهر ذاته.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن القوات الروسية استعادت السيطرة على 32 بلدة خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الماضي، بينها 12 بلدة في مقاطعة خاركوف، و11 بلدة في دونيتسك، وأربع بلدات في مقاطعة سومي، وثلاث بلدات في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدتان في مقاطعة زابوروجيه.

وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من 21 ألف طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال يوليو الماضي.. فيما سُجل أكبر عدد من المسيّرات التي جرى إسقاطها يومي 24 و25 يوليو، إذ بلغ عددها 937 و1060 طائرة مسيّرة، على التوالي.

وكانت وكالة "سبوتنيك" قد ذكرت، في وقت سابق، استنادًا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية سيطرت على 128 بلدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال النصف الأول من العام، وكانت الغالبية منها في دونيتسك.



