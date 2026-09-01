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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض حياة يخطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
أحمد إبراهيم   -  
تصوير صلاح مهدي

خطف العرض المسرحي "حياة" للمخرجة كريمة بدير الأنظار إليه فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المصري فى دورته الثالثة والثلاثين التى تستمر حتى يوم 8 سبتمبر الحالي.

يقدم عرض "حياة"، تجربة مسرحية تمزج بين الجسد والحركة والصمت والكلمة، متنقلا بين فضاءات متعددة تكشف قدرة الإنسان على الاختيار، من خلال معالجة فلسفية وشاعرية لتجربة الإنسان في مواجهته للعالم، وطرح مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالوجود والاختيار والمصير.

والعرض يتناول عالما تتداخل فيه الحياة بالموت، والحب بالحرب، والزمن بالذاكرة، والسلطة بالحرية، لينطلق من رحم رمزي يتحرك من بداخله ليرى مجموعة من التجارب التي تسهم في تشكيل وعيه.

ويحتفي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، خلال دورته الثالثة والثلاثين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2026، بتجارب ونجاحات المخرجين المصريين في الخارج، من خلال برنامج "الاحتفاء بالمخرج المصري" (Egyptian Directors Celebration)، الذي يقدم عرضين من إنتاجات مصرية مشتركة مع روسيا وسويسرا.

ويتضمن برنامج الاحتفاء عرضي:
•    "سلمى حبي أنا"، وهو إنتاج مصري روسي من إخراج أحمد العطار.
•    "أطفال سعداء"، وهو إنتاج مصري سويسري من إخراج عمر غايات.

ليقدم المهرجان من خلالهما نماذج من التجارب المصرية التي امتدت إلى فضاءات الإنتاج والتعاون المسرحي الدولي.

برنامج المخرج المصري 
كما سيتضمن برنامج الاحتفاء عقد لقاء عام مع المخرجين أحمد العطار وعمر غايات يوم 4 سبتمبر المقبل، لإلقاء الضوء على تفاصيل تجربتيهما.

ويأتي تخصيص برنامج "الاحتفاء بالمخرج المصري" تأكيدا على الحضور المتنامي للمخرجين المصريين على الساحة المسرحية الدولية، وما حققته تجاربهم من نجاحات خارج مصر، إلى جانب إبراز قدرتهم على بناء جسور من التعاون مع مؤسسات وفنانين من دول مختلفة، وتقديم تجارب مسرحية تنفتح على رؤى وأساليب إنتاجية وفنية متنوعة.

ويمنح البرنامج مساحة خاصة للتجارب المصرية التي تشكلت في سياقات دولية، بما يثري المشهد المسرحي المصري ويعكس امتداد تأثير المخرج المصري خارج الحدود، فضلًا عن أهمية الإنتاج المشترك في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام المسرح المصري.

وتقام الدورة الثالثة والثلاثون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، وتضم إلى جانب برنامج العروض مجموعة من الفعاليات الفكرية والورش التدريبية والأنشطة المصاحبة، التي تسعى إلى تعزيز الحوار والتبادل بين التجارب المسرحية المصرية والعربية والدولية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي مهرجان المسرح التجريبي

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