هشام جمال يحتفل بعيد ميلاد ليلى أحمد زاهر برسالة رومانسية

احتفل الفنان والمنتج هشام جمال بعيد ميلاد زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر، من خلال رسالة رومانسية شاركها عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، معبرا عن حبه وسعادته بوجودها في حياته.

وكتب هشام جمال مهنئا زوجته: «عيد ميلاد سعيد لزوجتي الجميلة وأم ابنتنا، المحظوظة بامتلاكها لأكثر أم محبة واهتماما وجمالا».

وأضاف: «لا أستطيع أن أصدق أن هذا بالفعل ثاني عيد ميلاد نحتفل به كزوج وزوجة، لكن هذا العام يبدو أكثر تميزا، لأننا أصبحنا رسميا عائلة من 3 أفراد».

وتابع هشام جمال قائلا: «الحياة معك سريعة وممتعة ومثيرة وعفوية ومليئة بالمغامرات وسهلة وسعيدة وآمنة، وأشعر بأنني محظوظ جدا لأنني أعيش حياة تزداد سعادة مع الشخص الذي أحبه».

واختتم رسالته قائلا: «عيد ميلاد سعيد يا لولو، وأتمنى ألا تنتهي حكايتنا الخيالية أبدا».