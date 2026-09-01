مشى عكس لاختصار الطريق .. القبض على فائد سيارة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير عكس الإتجاه وقطع الطريق والدوران من مكان غير مخصص لذلك بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.





بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 6 / أغسطس المنقضى على النحو المشار إليه حال سيره بدائرة القسم محل سكنه لإختصار الطريق .



تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.