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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تكنولوجيا معلومات: زيارة الرئيس الصيني لمصر ترسم مستقبل التعاون

الصين
الصين

أكد المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تمثل محطة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتحمل أبعادًا استراتيجية يمكن أن تسهم في رسم ملامح التعاون الاقتصادي والصناعي والتقني خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الحارثي خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أن الصين نجحت خلال السنوات الماضية في الانتقال من كونها «مصنع العالم» إلى دولة ومجتمع متطور في مجال البحث والتطوير والابتكار، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصينية في هذا المجال أسهمت في تقديم نماذج تكنولوجية متقدمة غيّرت الصورة الذهنية العالمية عن القدرات الصينية.

وأشار إلى أن الصين تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق تقدم كبير في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وأصبحت طرفًا رئيسيًا في المنافسة التكنولوجية العالمية، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات أن من أبرز الفرص أمام مصر الاستفادة من الخبرات الصينية ونقل المعرفة التقنية والتكنولوجية، خاصة أن الصين تتجه إلى مشاركة خبراتها مع الدول التي تربطها بها علاقات استراتيجية.

ولفت الحارثي إلى أن الشركات الصينية العاملة في مصر تمثل نموذجًا لهذا التعاون، مستشهدًا بشركة «هواوي» التي تعمل في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مشيرًا إلى ضخ استثمارات تُقدّر بأكثر من 300 مليون دولار، بما يعكس أهمية الشراكة التكنولوجية بين البلدين.

الصين تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات

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