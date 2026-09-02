مصرع طالب صدمه قطار أثناء مروره بمزلقان بسمالوط شمال المنيا

لقي شاب مصرعه ، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره أحد مزلقانات السكة الحديد بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا ، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمالوط تحت تصرف جهات التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشاب أثناء مروره بمزلقان المحطة بمركز سمالوط .

صدمه قطار

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع شاب يدعى طارق سيد، طالب بكلية التربية الرياضية، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء الحادث، حيث تم نقل جثمان إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

