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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الأجواء الصيفية المستقرة على أغلب الأنحاء.. والعظمى غدا على القاهرة 35 درجة

الأرصاد: استمرار الأجواء الصيفية المستقرة على أغلب الأنحاء.. والعظمى غدا على القاهرة 35 درجة
الأرصاد: استمرار الأجواء الصيفية المستقرة على أغلب الأنحاء.. والعظمى غدا على القاهرة 35 درجة
أ ش أ

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبىء الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء الصيفية المستقرة غدا /الخميس/ على أغلب محافظات الجمهورية، مع تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط مصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، "إن قيم درجات الحرارة المتوقعة في أغلب المحافظات ستكون حول المعدلات الصيفية المعتادة أو ستكون أعلى بحوالي درجة واحدة".

وأضافت "أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في القاهرة الكبرى ستكون 35 درجة مئوية والمحسوسة 37 درجة مئوية، فيما ستسجل العظمى في محافظات الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، 40 درجة والمحسوسة 41 درجة".

ووصفت حالة الطقس غدا بأنه سيكون حارا رطبا نهارا في معظم محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، فيما سيكون شديد الحرارة في محافظات جنوب البلاد، أما خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس سترتفع نسبة الرطوبة لتجعل الأجواء مائلة للحرارة رطبة في أغلب المحافظات.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة خلال فترات الليل سوف تتراوح ما بين 90 إلى 95% على السواحل المطلة على البحر المتوسط، فيما تتراوح ما بين 80 إلى 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ونوهت بأن سرعة نشاط الرياح خلال ساعات الليل والتي ستتراوح ما بين 30 إلى 35 كم/ساعة في أغلب محافظات الجمهورية، ستسهم في اعتدال الأجواء خاصة في الأماكن المكشوفة مع وجود فرص ضعيفة جدا للأمطار الخفيفة بنسب حدوث لا تتجاوز 10% في أماكن من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وحذرت من تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر (4 فجرا إلى 8 صباحا) على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق وتؤثر في انخفاض الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أنه خلال فترات الصباح الباكر، سوف تظهر بعض السحب المنخفضة التي تساعد على حجب جزء من أشعة الشمس وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء في محافظات شمال البلاد، كاشفة عن اعتدال حركة الملاحة البحرية غدا على البحرين الأحمر والمتوسط مع ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2 متر.

وناشدت غانم قائدي المركبات المسافرين خلال فترات الصباح الباكر بضرورة القيادة بهدوء تام وحذر شديد بسبب تكون الشبورة المائية، فيما دعت المواطنين كافة إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترات الظهيرة والتواجد في أماكن جيدة التهوية ومتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة خلال هذه الفترة الانتقالية (الانتقال من الصيف إلى الخريف) التي تشهد تغيرات سريعة في التنبؤات الجوية.

وفيما يتعلق بحالة الطقس خلال الأيام القادمة، قالت المتنبىء الجوي "سوف نشهد استقرارا في أحوال الطقس حتى بداية الأسبوع القادم، إلا أننا نتوقع حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاث المقبلين مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة".

الدكتورة منار غانم المتنبىء الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الصيفية المستقرة الكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط ارتفاع نسب الرطوبة

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