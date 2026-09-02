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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة الأمريكي: أكثر من 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين

وزير الطاقة الأمريكي:
وزير الطاقة الأمريكي:
أ ش أ

 أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت ، اليوم الأربعاء ، أن أكثر من 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز على متن السفن يوم الإثنين الماضي، مسجلة بذلك رقما قياسيا منذ اندلاع الحرب مع إيران في أواخر شهر فبراير الماضي.

وأوضح رايت أن صادرات النفط من المنطقة يوم الإثنين تجاوزت مستويات ما قبل الحرب، وذلك عند احتساب خطوط أنابيب النفط التابعة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتجاوز مضيق هرمز. يُذكر أن نحو 20 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات النفطية كانت تعبر المضيق قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وأكد وزير الطاقة أن إيران تفقد قدرتها على "احتجاز الاقتصاد العالمي رهينة"، في الوقت الذي يساهم فيه الجيش الأمريكي في تأمين إبحار ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وأضاف أن طهران "تسبب بعض الاضطرابات، لكنها تفقد تلك الورقة تدريجيا".

وزير الطاقة الأمريكي النفط مضيق هرمز

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