الذهب يعود للارتفاع في منتصف تعاملات اليوم

فاجأت أسعار الذهب المصريين في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، بعدما عاود المعدن الأصفر الارتفاع من جديد، عقب تراجعه في بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد موجة من الانخفاض استمرت على مدار يومين منذ بداية شهر سبتمبر. وتحولت حركة الذهب سريعًا من التراجع إلى الصعود، ليسجل ارتفاعًا جديدًا في مختلف الأعيرة، بينما قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 84 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 12 جنيهًا، ليسجل 7109 جنيهات، مقابل 7097 جنيهًا أمس الثلاثاء.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية بنحو 10.50 جنيه، ليسجل 6220.38 جنيه، مقارنة بـ6209.88 جنيه أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 9 جنيهات، ليسجل 5331.75 جنيه، مقابل 5322.75 جنيه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 ارتفاعًا بنحو 7 جنيهات، ليصل إلى 4146.92 جنيه، مقابل 4139.92 جنيه أمس.

وصعدت أوقية الذهب بنحو 373.25 جنيه، لتسجل 221114.62 جنيه، مقارنة بـ220741.37 جنيه أمس.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 84 جنيهًا، ليسجل 49763 جنيهًا، مقابل 49679 جنيهًا أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7109 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6220.38 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5331.75 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4146.92 جنيه.

وسجلت أوقية الذهب نحو 221114.62 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49763 جنيهًا.