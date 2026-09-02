الجنيه الذهب يتراجع أكثر من 1000 جنيه.. إلى أين وصلت الأسعار اليوم ؟

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، ليواصل المعدن الأصفر خسائره مع بداية شهر سبتمبر، بعدما انخفض سعر الجنيه الذهب بقيمة 119 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، ولم يتوقف التراجع عند حدود تعاملات اليوم، إذ تكشف مقارنة أسعار الذهب الحالية بمستويات نهاية شهر أغسطس عن خسارة أكبر، حيث تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 1078 جنيهًا منذ يوم الإثنين 31 أغسطس وحتى اليوم، في إشارة إلى استمرار الضغوط على أسعار المعدن الأصفر مع بداية الشهر الجديد.

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء نحو 49,560 جنيهًا، مقابل 49,679 جنيهًا أمس الثلاثاء، ليتراجع بقيمة 119 جنيهًا خلال يوم واحد.

وبمقارنة سعر الجنيه الذهب اليوم بمستواه في نهاية شهر أغسطس، عندما سجل 50,638 جنيهًا يوم الإثنين 31 أغسطس، يكون قد تراجع بقيمة 1078 جنيهًا خلال يومين فقط.

تراجع أسعار أعيرة الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7080 جنيهًا، مقابل 7097 جنيهًا أمس، بتراجع 17 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6195 جنيهًا اليوم، مقابل 6209.88 جنيه أمس، بتراجع 14.88 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5310 جنيهات، مقابل 5322.75 جنيه أمس، بانخفاض 12.75 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4130 جنيهًا، مقابل 4139.92 جنيه أمس، بتراجع 9.92 جنيه.

كما تراجعت أوقية الذهب إلى 220212.62 جنيه اليوم، مقابل 220741.37 جنيه أمس، بانخفاض 528.75 جنيه.

تراجع أسعار الذهب منذ نهاية أغسطس

ومنذ يوم الإثنين 31 أغسطس، تشهد أسعار الذهب تراجعاً مستمراً، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 154 جنيهًا، بعدما انخفض من 7234 جنيهًا إلى 7080 جنيهًا.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 134.75 جنيه، من 6329.75 جنيه إلى 6195 جنيهًا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 بقيمة 115.50 جنيه، من 5425.50 جنيه إلى 5310 جنيهات.

وسجل عيار 14 تراجعًا بقيمة 89.83 جنيه، من 4219.83 جنيه إلى 4130 جنيهًا.

أما أوقية الذهب فتراجعت بقيمة 4789.93 جنيه، من 225002.55 جنيه في نهاية أغسطس إلى 220212.62 جنيه اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7080 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6195 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5310 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4130 جنيهًا.

وسجلت أوقية الذهب نحو 220212.62 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49,560 جنيهًا.