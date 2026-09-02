حبس المتهم بإنهاء حياة زميله لخلافات الجيرة بسمنود

أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد الفقي بفتح باب التحقيق في واقعة مصرع شاب علي يد زميله بطعنات غادرة إثر خلافات أسرية بقرية بنا أبوصير بمركز سمنود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

توجيهات النيابة العامة

كما وجهت النيابة العامة بمركز سمنود بحبس الشاب المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين انتهاء من سماع أقوال شهود عيان وأسرة المجني عليه.

تفاصيل الواقعة

وكانت قرية بنا أبوصير التابعة لمركز سمنود واقعة مأساوية هزت قلوب الأهالي. نشبت مشاجرة حادة بين مجموعة من الأصدقاء بسبب خلافات بينهما، انتهت بالتعدي بسلاح أبيض على الشاب كريم عطية ومصرعه في الحال.

تحرك أمني عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة الحادث المذكور .

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وتبين أنه يبلغ من العمر 16 عاماً فقط، وتم اقتياده لمركز الشرطة.

ردع المتهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.