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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ضربة جديدة للذهب.. إلى أين تتجه الأسعار وماذا يحدث في الأسواق العالمية؟

تراجع أسعار الذهب بسبب ضغوط الدولار
تراجع أسعار الذهب بسبب ضغوط الدولار
رانيا أيمن

انخفض الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع متأثرا بارتفاع الدولار، فيما أدى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط إلى تنامي المخاوف بشأن التضخم قبيل صدور بيانات مهمة عن سوق العمل الأمريكية.
وتراجع الذهب ‌في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4323.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياته منذ السابع من أغسطس، وفقاً لرويترز.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 بالمئة إلى 4370.40 دولار للأوقية.

وقال نيكوس تزابوراس كبير محللي السوق لدى ترادو دوت كوم "تدفع الضبابية الجيوسياسية المستمرة أسعار النفط للارتفاع، مما يبقي مخاطر التضخم والضغوط ⁠على مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الدولار ويضاعف الضغوط التي تواجه الذهب".

وسجل الدولار أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على العملة الأمريكية وسط تنامي المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لصدمة أسعار الطاقة.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وعادت الولايات المتحدة وإيران إلى أجواء المواجهة العسكرية بعد أكبر تبادل لإطلاق النار منذ أسابيع، إذ هددت واشنطن بضربات أشد تدميرا، مما دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمس ‌الثلاثاء.
 

الذهب يرتفع مع استمرار مخاوف تراجع قيمة الدولار وترقب كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي

وقال ⁠مايكل بار عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنه إذا لم يتراجع التضخم بسرعة، فسيحين الوقت لأن يرفع البنك أسعار الفائدة. وذكر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش يوم الجمعة أن البنك المركزي "سيكون أمامه عمل يتعين القيام به" إذا لم يحصل صانعو السياسة على الثقة اللازمة بأن ⁠التضخم يتجه إلى مستوى اثنين بالمئة.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يضعون في الحسبان حاليا احتمالا بنسبة 68 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية هذا ⁠الشهر.
ورغم اعتبار الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عائدا.
ويترقب المستثمرون الآن صدور تقرير التوظيف من مؤسسة إيه.دي.بي عند الساعة 1215 ⁠بتوقيت جرينتش، إلى جانب بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة.

الذهب يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر ترقبا لبيانات التضخم الأمريكية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 64.04 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1729.83 دولار، وخسر البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1304.50 دولار.

الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالمياً اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم

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