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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هيئة سلامة الغذاء بالشرقية تمر على 119 منشأة وتتحفظ على 130 ألف لتر مياه و10 آلاف زجاجة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومدى الالتزام باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتزامنًا مع الحملة الموسعة التي تنفذها الهيئة على منتجات مياه الشرب الطبيعية بالأسواق وأماكن التصنيع، شن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالشرقية حملة رقابية موسعة بمراكز (الزقازيق – ديرب نجم – كفر صقر – أبو كبير – ههيا).

وأسفرت الحملات عن المرور على (١١٩) منشأة، من بينها (٣) مصانع لتعبئة مياه الشرب، حيث تم غلق أحد المصانع لعدم حصوله على ترخيص للتعبئة، وتحرير محاضر بحق المصنعين الآخرين لمخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة طبقًا للمنشور رقم (١) لسنة ٢٠١٩، والذي يحظر تداول وتعبئة المياه قبل استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

كما تم التحفظ على نحو (١٣٠ ألف لتر) من المياه بأحد المصانع، بالإضافة إلى التحفظ على (١٠ آلاف و٨٢) زجاجة مياه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية والمشروبات المتداولة بالأسواق، والتصدي للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية تكثيف الحملات التفتيشية المنشآت الغذائية

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