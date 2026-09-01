قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الصيني في كلمته فور وصوله القاهرة: «تربطنا بمصر صداقة تاريخية تمتد لآلاف السنين»
الحرس الثوري يتوعد بإحكام إغلاق مضيق هرمز بعد الضربات الأمريكية
وكالة فارس: قصف أمريكي يستهدف محيط مدينة الأهواز
الحرس الثوري الإيراني يرد على الضربات الأمريكية: واشنطن ستدفع الثمن
الحرب تشتعل.. إعلام إيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في مدينة خمين
تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها
بوتين يحسم موقف موسكو : روسيا لن تتخلى عن إيران رغم التصعيد الأمريكي
الرئيس الصيني لدى وصوله مصر: أشعر بكل دفء على أرض تحتضن حضارة عريقة.. وعلاقاتنا مع القاهرة تزداد قوة
رسميا.. مصطفى شوبير يجدد تعاقده مع الأهلي حتى عام 2029
علي ماهر يحصل على رخصة Pro التدريبية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 ملايين راكب خلال أغسطس بزيادة 9% عن العام السابق
ترامب لـ فوكس نيوز: دمرنا الكثير من رادارات إيران بينها منظومات حاولت إعادة بنائها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دول شبهك .. الديهي : نهوى الحضارة الشرقية لأنها عظيمة

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود زيدان

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الشعب المصري لديه ميل واضح نحو دول الشرق والجنوب، باعتبارها دولًا تشترك مع مصر في الكثير من السمات الحضارية والتاريخية، مشيرًا إلى مكانة دول مثل الصين والهند وروسيا لدى المصريين.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إن هناك "تعاطفًا شرقيًا جنوبيًا" لدى المصريين، موضحًا: "الشعب المصري يهوى الشرق والجنوب، وإحنا جزء من الجنوب، والشرق فيه هوى مصري، دي دول شبهك وتحس إنها مثلك".

وأضاف أن مصر تحترم الدول الغربية، لكنها في الوقت نفسه تتبنى موقفًا قائمًا على عدم الانحياز، قائلًا: "بحب الهند والصين وروسيا ونهوى الشرق لأننا حضارة واحدة".

وأشار الديهي إلى أن مصر والصين والهند وروسيا تنتمي إلى دول ذات حضارات تاريخية عظيمة، مؤكدًا أن الحضارة تمثل أحد أبرز عوامل التقارب بين الشعوب.

وأوضح أن دولًا مثل الصين والهند وباكستان تختلف، من وجهة نظره، عن القوى الاستعمارية التاريخية، قائلًا: "الصين والهند وباكستان ليست دولًا استعمارية مثل إنجلترا وفرنسا وأمريكا وألمانيا".

وأكد أن التجارب التاريخية لهذه الدول تستحق الدراسة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب المختلفة في تعزيز التعاون والتقارب بين الشعوب.

وتطرق إلى زيارة الرئيس الصيني لمصر، مؤكدًا أنها تأتي في توقيت مهم، وتحظى باستقبال رسمي حافل وجدول أعمال مكثف.

وقال إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج في زيارته الثانية لمصر تعد "زيارة دولة"، مشيرًا إلى أنها من أعلى مستويات الزيارات الرسمية، وأن حفاوة الاستقبال تعكس أهمية العلاقات المصرية الصينية وخصوصية المرحلة التي تشهدها العلاقات بين البلدين.

نشأت الديهي أخبار توك شو الإعلامي نشأت الديهي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

خلف الزناتي - نقيب المعلمين

بشرى للمعلمين.. صرف 10 آلاف جنيه باقي الميزة التأمينية

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي المتحف المصري الكبير

الاحتفال بمرور 20 عاما على التعاون المصري الياباني في مجال المتاحف وحفظ التراث الثقافي بالمتحف المصري الكبير

المتحف المصري

غلق المتحف المصري الكبير غدا أمام الزائرين.. وموعد استئناف الزيارة

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي: مد فترة التقديم لمنحة «علماء المستقبل» حتى الجمعة 4 سبتمبر لإتاحة مزيد من الوقت أمام الطلاب المستحقين

بالصور

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

سيرين عبد النور تتألق بإطلالة ساحرة على البحر.. فستان أسود يخطف الأنظار

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

دراسة: الإفراط في تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان
تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان
تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد