دول شبهك .. الديهي : نهوى الحضارة الشرقية لأنها عظيمة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الشعب المصري لديه ميل واضح نحو دول الشرق والجنوب، باعتبارها دولًا تشترك مع مصر في الكثير من السمات الحضارية والتاريخية، مشيرًا إلى مكانة دول مثل الصين والهند وروسيا لدى المصريين.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إن هناك "تعاطفًا شرقيًا جنوبيًا" لدى المصريين، موضحًا: "الشعب المصري يهوى الشرق والجنوب، وإحنا جزء من الجنوب، والشرق فيه هوى مصري، دي دول شبهك وتحس إنها مثلك".

وأضاف أن مصر تحترم الدول الغربية، لكنها في الوقت نفسه تتبنى موقفًا قائمًا على عدم الانحياز، قائلًا: "بحب الهند والصين وروسيا ونهوى الشرق لأننا حضارة واحدة".

وأشار الديهي إلى أن مصر والصين والهند وروسيا تنتمي إلى دول ذات حضارات تاريخية عظيمة، مؤكدًا أن الحضارة تمثل أحد أبرز عوامل التقارب بين الشعوب.

وأوضح أن دولًا مثل الصين والهند وباكستان تختلف، من وجهة نظره، عن القوى الاستعمارية التاريخية، قائلًا: "الصين والهند وباكستان ليست دولًا استعمارية مثل إنجلترا وفرنسا وأمريكا وألمانيا".

وأكد أن التجارب التاريخية لهذه الدول تستحق الدراسة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب المختلفة في تعزيز التعاون والتقارب بين الشعوب.

وتطرق إلى زيارة الرئيس الصيني لمصر، مؤكدًا أنها تأتي في توقيت مهم، وتحظى باستقبال رسمي حافل وجدول أعمال مكثف.

وقال إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج في زيارته الثانية لمصر تعد "زيارة دولة"، مشيرًا إلى أنها من أعلى مستويات الزيارات الرسمية، وأن حفاوة الاستقبال تعكس أهمية العلاقات المصرية الصينية وخصوصية المرحلة التي تشهدها العلاقات بين البلدين.