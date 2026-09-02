بيطري الشرقية يفحص 2480 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقرى

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية علي ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة ، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن إدارة الصحة العامة و الأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر أغسطس الماضى بإجراء الفحص ل (١٣٣٥)رأس ماشية ضد البروسيلا و فحص (١١٤٤) رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز و قرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وتيسيرا على المواطنين أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لإكتشاف أى حالات مصابة بالسل أو البروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان و الحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها ، ومؤكدا إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.