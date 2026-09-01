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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عاشرها معاشرة الأزواج .. إحالة أوراق أب في الاعتداء على ابنته بالشرقية الى المفتي

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق
محمد الطحاوي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد شتلة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم حامد، ومايكل نعيم، وأحمد إبراهيم رضا، وسكرتارية أحمد رمزي إحالة أوراق أب متهم بهتك عرض ابنته ومعاشرتها معاشرة الأزواج بمركز منيا القمح الي فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام، وحددت جلسة 26 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 951 لسنة 2026 جنايات مركز منيا القمح، المقيدة برقم 1169 لسنة 2026 كلي جنوب الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "ج ح م م ع"، 45 عاما، مقيم بمركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بهتك عرض ابنته المجني عليها "ن"، ومعاشرتها معاشر الأزواج.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد هتك عرض ابنته المجني عليها حال كونه من أصولها والمتولين تربيتها وملاحظتها، وذلك بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج عدة مرات على النحو المبين بالتحقيقات.

تم التحفظ على المتهم وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالته محبوسا الي محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق الشرقية بمحافظة الشرقية منيا القمح

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