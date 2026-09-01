التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الشرقية إنبي وغزل المحلة

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة نادي الشرقية إنبي وغزل المحلة بالتعادل السلبي بدون أهداف في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان أحمد خطاب المدير الفني لفريق غزل المحلة اعلن تشكيل الفريق لمباراة الشرقية إنبي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

عامر عامر ـ أحمد العش ـ أحمد شوشة ـ فارس نشاط ـ يحيى زكريا ـ موري توريه ـ عبد الرحمن شيكا ـ محمد أرموشة ـ محمد أشرف ـ عبده يحيى ـ حازم العسكري.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:

كوكو ، شتا ، معاذ عبد السلام ، عبد الرحمن عماد أحمد جمال . أحمد عثمان ، عمرو جمعه ، كيبو رشدان