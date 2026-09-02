محافظ سوهاج يهنئ أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بعد تتويجهم بـ7 ميداليات بالبطولة العربية للجودو بالعلمين

هنأ اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة سوهاج، بمناسبة تتويجهم بـ7 من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، خلال منافسات البطولة العربية للجودو 2026، التي أقيمت بمدينة العلمين، بمشاركة عدد من الدول العربية والدولية.

محافظة سوهاج

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للاعبين، مشيدًا بالأداء المشرف والنتائج المتميزة التي حققوها خلال منافسات البطولة، مؤكدًا أن سوهاج تزخر بالعديد من المواهب الرياضية الواعدة القادرة على تحقيق المزيد من الميداليات والإنجازات.

ورفع اسم مصر عامة وسوهاج خاصة في مختلف المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم اللاعبين فور عودتهم إلى أرض المحافظة، تقديرًا لما حققوه من إنجاز رياضي مشرف.

وشهدت البطولة العربية للجودو 2026، المقامة بمدينة العلمين، مشاركة 11 دولة، هي: مصر، السعودية، الكويت، ليبيا، الأردن، اليمن، الجزائر، الإمارات، أذربيجان، طاجكستان، وتركيا، حيث نجح أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة سوهاج في تحقيق نتائج متميزة، جاءت على النحو التالي:

• اللاعبة أسماء أبو بكر ناصر — المركز الأول عرب، والميدالية الذهبية، وزن 44 كجم.

• اللاعبة شروق محمد حسن — المركز الثاني عرب، والميدالية الفضية، وزن 48 كجم.

• اللاعب محمد عادل محمود — المركز الثالث عرب، والميدالية البرونزية، وزن 60 كجم.

• اللاعبة رودينا محمد جابر — المركز الثاني عرب، والميدالية الفضية، وزن +78 كجم.

• اللاعبة منال ياسر أبو المجد — المركز الثالث، والميدالية البرونزية، وزن 40 كجم.

• اللاعبة جنى أحمد رزق — المركز الثالث عرب، والميدالية البرونزية، وزن 48 كجم.

• اللاعبة يارا أحمد عبد اللاه — المركز الثالث عرب، والميدالية البرونزية، وزن 63 كجم.

وثمن المحافظ الجهود المبذولة من القائمين على المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والأجهزة الفنية والإدارية، في إعداد وتأهيل اللاعبين، متمنيًا لأبطال سوهاج مزيدًا من النجاح والتألق، ومواصلة حصد البطولات والميداليات في الاستحقاقات المقبلة.