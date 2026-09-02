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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أهالي البحر الصغير برشيد: الثعابين تحاصر منازلنا وأطفالنا في خطر

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

في مشهد أثار حالة من الذعر بين السكان، أطلق أهالي منطقة البحر الصغير مركز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة، استغاثة عاجلة للمسئولين بعد انتشار الثعابين والزواحف بشكل وصفوه بـ«المرعب» داخل الشوارع وبالقرب من المنازل خلال الأيام الماضية، وسط مخاوف متزايدة على حياة الأطفال والأسر.


وقال الأهالى إن المنطقة تشهد تكاثرًا ملحوظًا للثعابين والزواحف، التي ظهرت في أماكن متفرقة وبين المنازل، مطالبين بسرعة التدخل قبل وقوع أي حوادث قد تهدد حياة المواطنين.

وأوضح الأهالي أن انتشار هذه الزواحف يرجع، بحسب شكواهم، إلى تراكم القمامة وعدم تطهير الترع والمصارف القريبة، إلى جانب انتشار الحشائش الكثيفة ووجود أراضٍ ومناطق مهجورة توفر أماكن مناسبة لاختباء الثعابين والزواحف.

وناشد سكان البحر الصغير سرعة إرسال لجنة لمعاينة الوضع على الطبيعة والاستماع إلى مطالب الأهالي، واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة انتشار الثعابين بالتنسيق مع الجهات المختصة، خاصة الطب البيطري والزراعة.
‎وطالب الأهالي بتنفيذ حملات لتطهير الترع والمصارف والأراضي المحيطة، وإزالة الحشائش والقمامة، والعمل على إنارة الشوارع، إلى جانب رصف خط البحر الصغير، مؤكدين أن مطالبهم تأتي حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة الأطفال والعائلات.

وأكد الأهالي أن الوضع أصبح يمثل مصدر قلق يومي للسكان، مطالبين بسرعة التحرك واتخاذ إجراءات فورية للقضاء على هذه الظاهرة قبل أن تتحول إلى كارثة تهدد حياة أهالي المنطقة.

البحيرة محافظة البحيرة الثعابين مدينة رشيد

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