باستثمارات تتجاوز 1.69 مليار جنيه.. وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروع محطة محولات غرب سوهاج

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ مشروع «محطة محولات غرب سوهاج» لدعم منظومة الكهرباء والتوسع العمراني والاستثماري في المدينة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن مشروعات البنية الأساسية، وفي مقدمتها مشروعات تدعيم شبكات الكهرباء، تمثل ركيزة أساسية لاستدامة خطط التنمية العمرانية بالمدن الجديدة، مشددة على أهمية تنفيذ هذه المشروعات بالتوازي مع معدلات النمو والتوسع العمراني، بما يضمن توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان والمشروعات، ويرفع من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز جاهزية المدن الجديدة وتوفير مقومات البنية الأساسية المتكاملة بها، ويسهم في تهيئة بيئة عمرانية جاذبة للاستثمار، مؤكدة ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات، ورفع معدلات التنفيذ، مع المتابعة المستمرة لمختلف الأعمال لضمان تحقيق المستهدفات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية.

وفي هذا الإطار؛ تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لمشروع «محطة محولات غرب سوهاج» بجهد 22/22/220 ك.ف، حيث قام المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بجولة لمتابعة أعمال الحفر والتنفيذ ومعدلات تقدم الأعمال في المحطة إلى جانب تنفيذ خطوط ربط المحطة بالشبكة القومية للكهرباء بمدينة سوهاج، وذلك بإجمالي قيمة تعاقدية تبلغ نحو 1.699 مليار جنيه.

وأكد المهندس أيمن رشاد أن جهاز مدينة سوهاج الجديدة يواصل المتابعة الميدانية للمشروع بصورة مستمرة، حيث إنه تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية للأعمال المدنية بالمشروع كما تم اعتماد بعض المهمات الكهربائية، وتم البدء فى التنفيذ.

ويأتي مشروع «محطة محولات غرب سوهاج» ضمن خطة جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة لتدعيم ورفع كفاءة شبكات المرافق والبنية الأساسية، بما يواكب احتياجات المدينة المتزايدة، ويعزز جاهزيتها لاستقبال المشروعات الجديدة، ويوفر مقومات بنية أساسية قوية وآمنة تدعم استدامة التنمية والتوسع العمراني والاستثماري بالمدينة.