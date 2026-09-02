وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تطوير الطرق ورفع كفاءة المرافق والتصدي للإشغالات بمدينة العاشر من رمضان

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور، وتدعيم شبكات مياه الشرب، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية والرقابية للتصدي للإشغالات والتعديات والمظاهر العشوائية بمدينة العاشر من رمضان.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، ضرورة استمرار أجهزة المدن الجديدة في تكثيف المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات وأعمال التشغيل والصيانة، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى، مع إعطاء الأولوية لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق، والحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري، والتصدي للإشغالات والمظاهر العشوائية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة الحياة بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، خلال تقرير بشأن موقف عدد من المشروعات بالمدينة، أنه في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، واصل الجهاز أعمال رصف وتطوير عدد من الطرق والمحاور بالمناطق الصناعية وجنوب غرب المدينة، بما يسهم في تحسين جودة الطرق، ورفع كفاءة الحركة المرورية، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، ولا سيما بالمناطق ذات الكثافات المرورية والأنشطة الصناعية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الأعمال تضمنت تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بمشروع (B) بالمنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة، وبدء أعمال رفع كفاءة محور (A6)، إلى جانب استمرار تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بمشروع (C)، والبدء في أعمال الأسفلت لاستكمال شارع (A8) بالاتجاه الأيمن بمنطقة (C).

كما شملت الأعمال تنفيذ مشايات بمحور مصر النور بالجزيرة أمام الموقف الجديد، وتنفيذ أعمال صيانة للأسفلت بالطريق الرابط بين بنزينة الزاهد وصينية مصر النور، فضلًا عن استكمال أعمال المرمات الأسفلتية بطريق المرور الجديد – الأندلس.

وفي قطاع مياه الشرب، أنهى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أعمال تنفيذ وتشغيل خط تدعيم لشبكة المياه بقطر 6 بوصات بمنطقة عمائر أبو الوفا – موقع 62 عمارة غرب الحي العاشر، بهدف معالجة مشكلة ضعف ضغوط المياه بالأدوار العليا وتحسين انتظام وصول مياه الشرب إلى الوحدات السكنية بالمنطقة، وذلك في إطار حرص الجهاز على سرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات السكان، وتحسين مستوى خدمة مياه الشرب، وضمان انتظام الضغوط بالشبكة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمنطقة.

وفي قطاع النظافة والتجميل، نفذ جهاز المدينة أعمال نظافة مكثفة بمناطق شرق وغرب ومركز المدينة، في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين الصورة البصرية بمختلف الأحياء والمجاورات والطرق والمحاور الرئيسية والفرعية.

وشملت الأعمال تنظيف الطرق والمحاور، وتجريد ورفع مخلفات البناء من الطرق الرئيسية والفرعية وداخل المجاورات، فضلًا عن تطهير وتعقيم صناديق القمامة ونقاط تجميع المخلفات، بما يسهم في الحد من تراكم المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وفي إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بالمناطق العامة، نفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملة ميدانية موسعة للتصدي للإشغالات والتعديات بعدد من المحاور والمواقع الحيوية بالمدينة، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث استهدفت الحملة طريق الأردنية، والمنطقة أمام المجاورة السادسة، ومدخل المنطقة الصناعية (C1)، حيث جرى رفع الإشغالات والتعديات وإخلاء المواقع المستهدفة، بما يسهم في الحفاظ على المساحات العامة والمسطحات الخضراء، وتحسين المظهر العام، وإعادة الانضباط إلى المحاور الرئيسية ومداخل المناطق الحيوية بالمدينة.