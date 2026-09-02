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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مالمنيا يتفقد مدارس بني مزار.. تخصيص أرض لإنشاء مدرسة رسمية للغات

محافظ المنيا يتفقد عدد من مدارس بني مزار
محافظ المنيا يتفقد عدد من مدارس بني مزار
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، عددًا من مدارس بني مزار، لمتابعة جاهزية المنشآت التعليمية والأعمال التجهيزية والتطويرية وأعمال الصيانة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وحرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للطلاب.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مجمع بني مزار الإعدادي، المقام على مساحة إجمالية تبلغ 1440 مترًا مربعًا، ويضم 18 فصلًا دراسيًا للمرحلة الإعدادية، إلى جانب المعامل والغرف الإدارية ودورات المياه والفراغات التعليمية والخدمية، حيث اطمأن على حالة المبنى، الذي دخل الخدمة التعليمية عام 2019، ومدى جاهزية الفصول والمكتبة والمعامل لاستقبال الطلاب.

وحرص المحافظ خلال الجولة على لقاء المعلمين والمعلمات، والاستماع إلى احتياجات المدرسة، موجهًا الوحدة المحلية بتقديم الدعم الفوري للمجمع، وسرعة الانتهاء من أعمال السباكة وصيانة الشبكات الداخلية، وتوفير المستلزمات والمعدات اللازمة، بما يضمن جاهزية المدرسة وانتظام العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي.

واستجابةً لمطالب أهالي بني مزار وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتوسع في مدارس التعليم الرسمي للغات، وجه المحافظ بتخصيص قطعة أرض بجوار المجمع الإعدادي، تابعة للوحدة المحلية، بمساحة 1300 متر مربع، لاضافتها إلى المجمع وإنشاء مدرسة رسمية للغات تضم 42 فصلًا دراسيًا، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، واستيعاب الإقبال المتزايد، وخفض الكثافات الطلابية بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي، التي تشهد أعمال إحلال جزئي ضمن المرحلة الثانية من المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها استعدادًا لدخولها الخدمة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للموقع 4095 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية قدرها 43.25 مليون جنيه.

وتستوعب المدرسة، عقب اكتمال الأعمال، 51 فصلًا دراسيًا، بواقع 6 فصول لرياض الأطفال، و36 فصلًا للمرحلة الابتدائية، و9 فصول للمرحلة الإعدادية، إلى جانب المعامل ودورات المياه والفراغات التعليمية والخدمية، حيث تسلمت هيئة الأبنية التعليمية الموقع في فبراير 2026، وتبلغ مدة التنفيذ نحو 7 أشهر ونصف، ومن المقرر استلام المشروع رسميًا في الأول من أكتوبر المقبل.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد عثمان، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أنه جارٍ تنفيذ 8 مشروعات تعليمية جديدة بمركز بني مزار، توفر 136 فصلًا دراسيًا جديدًا، من خلال مشروعات الإنشاء الجديد والإحلال والتجديد الكلي والجزئي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 148 مليون جنيه، مؤكدًا أن الأعمال تسير وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يدعم خطة الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت التعليمية وخفض الكثافات الطلابية.

وأكد صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية تكثف استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيدًا بالمتابعة الميدانية المستمرة لمحافظ المنيا ودعمه المباشر لقطاع التعليم وتوجيهاته بسرعة إزالة أي معوقات.

خطة الاستعداد للعام الدراسي 

وأوضح أن خطة الاستعداد لا تقتصر على جاهزية المباني وصيانة المنشآت التعليمية، وإنما تشمل كذلك رفع كفاءة الكوادر التعليمية، وتوفير الوسائل التكنولوجية، وتهيئة بيئة تعليمية جاذبة، بما يضمن انتظام الدراسة وتوفير أفضل سبل الرعاية للطلاب منذ اليوم الأول.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب حمادة حلبي، عضو مجلس النواب، والنائب طاهر فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، وصابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والمهندس أحمد عثمان، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وإكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.
 

محافظ المنيا مدارس العام الدراسي الجديد اعمال الصيانة مدرسة للغات

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