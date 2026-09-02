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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| الرئيس السيسي ونظيره الصيني يشهدان توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم.. والقاهرة وبكين: لا لتهجير الفلسطينيين.. وحل الدولتين أساس السلام في الشرق الأوسط

مصر والصين
مصر والصين
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي ونظيره الصيني يشهدان توقيع اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم
شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

القاهرة وبكين: لا لتهجير الفلسطينيين.. وحل الدولتين أساس السلام في الشرق الأوسط
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج أن القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزية في الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة على أساس حل الدولتين.

خصم 50% وتراخيص مؤقتة.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع المحال حتى نهاية العام
 أعلنت وزارة التنمية المحلية  مجموعة من التسهيلات الجديدة الخاصة بإجراءات الترخيص، تتضمن خصمًا بنسبة 50% على الرسوم حتى نهاية العام، إلى جانب إتاحة تراخيص مؤقتة لحين استكمال المستندات المطلوبة.
الصين تؤكد إدراكها للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر
أصدرت مصر والصين بيانًا مشتركًا بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكدتين حرصهما على البناء على التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، وتعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

تتخطى الـ 40%..افتتاح معرض "أهلا مدارس" بتخفيضات كبيرة
قال شريف يحيى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الرئيس السيسي وجه بتوفير الدعم للمواطنين والأهالي، قبل بداية العام الدراسي، وذلك بالتعاون بين القطاع الخاص والعام.

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية
كشف محمود القياتي متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة الحالية.
الرئيس السيسي يشيد بالدعم والتأييد الصيني لحقوق الشعب الفلسطيني
شدد الرئيس السيسي على أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها وضمان حرية الملاحة وتجنيب الشعوب التبعات السلبية للأزمة.

شي جين بينج: نشجع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في مصر
أعرب الرئيس الصيني "شي جينبينج"  عن شكره لـ الرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشددًا على تقدير بلاده البالغ لعلاقات التعاون المتنامية والمتشعبة مع مصر، والتزام الدولة الصينية بتنفيذ مقررات الشراكة الاستراتيجية مع مصر المعلنة في عام ٢٠١٤، وحرص الصين على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومواصلة تشجيع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في مصر، والاستفادة من المزايا والمقومات التي توفرها السوق المصرية وموقعها الاستراتيجي، مشيرًا كذلك إلى استمرار نقل الخبرات والتعاون الفني في مجالات البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة، بما يعزز العلاقات  بين البلدين ويدعم تحقيق أهدافهما المشتركة.

شي جين بينج: الصين ملتزمة بتنفيذ مقررات الشراكة الاستراتيجية مع مصر.. ونسعى لزيادة الاستثمارات
أكد الرئيس الصيني شي جين بينج التزام بلاده بمواصلة تنفيذ مقررات الشراكة الاستراتيجية مع مصر، التي تم الإعلان عنها عام 2014، مشددًا على حرص بكين على الارتقاء بالعلاقات المصرية الصينية إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة؛ وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

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