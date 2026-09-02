الرئيس السيسي ونظيره الصيني يشهدان توقيع اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم

يشهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وانطلقت فعاليات القمة المصرية الصينية في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، في زيارة وصفها خبراء بأنها «تاريخية»، لما تحمله من أبعاد محلية وإقليمية ودولية.

تتويج لشراكة 70 عامًا في ظل «غليان» إقليمي

وقال نبيل نجم الدين، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن الزيارة «تاريخية بامتياز»، نظرًا إلى توقيتها الذي يتزامن مع حالة الغليان التي تشهدها عدة مناطق في العالم، وبعد مرور ما يقرب من عقد على آخر زيارة لرئيس صيني إلى القاهرة.