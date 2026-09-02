القاهرة وبكين: لا لتهجير الفلسطينيين.. وحل الدولتين أساس السلام في الشرق الأوسط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج أن القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزية في الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة على أساس حل الدولتين.

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

وجدد الجانبان، في البيان المصري الصيني المشترك، دعمهما لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعرب الرئيسان عن رفضهما القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه تحت أي ذرائع أو مسميات.

تسهيل وصول المساعدات الإنسانية

ودعا الجانبان إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع في أقرب وقت.

وأعربا كذلك عن القلق إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم وكالة الأونروا.