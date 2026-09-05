5 أشياء لا يجب أن تخبر بها ChatGPT.. معلومات تعرض خصوصيتك للخطر

يلجأ الناس إلى ChatGPT في أمور شتى، بدءا من طلب المساعدة في حل المشكلات بين الأزواج، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني المهنية، وصولا إلى تحويل صور حيواناتهم الأليفة إلى شخصيات بشرية، وهو ما يعني في كثير من الأحيان مشاركة المنصة معلومات شخصية وحساسة.

لكن الخبراء يحذرون من أن هناك بعض أنواع المعلومات التي لا ينبغي مشاركتها مطلقا مع ChatGPT أو أي روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقالت جنيفر كينج، الباحثة في معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان، لصحيفة “وول ستريت جورنال”: “عندما تكتب شيئا في روبوت محادثة، فإنك تفقد حيازتك له”.

وتحذر OpenAI على موقعها الإلكتروني من مشاركة أي معلومات حساسة في المحادثات، فيما تنصح جوجل مستخدمي Gemini بعدم إدخال معلومات سرية أو أي بيانات لا يرغبون في أن يطلع عليها أحد المراجعين.

وفيما يلي 5 أنواع من المعلومات التي ينصح بعدم مشاركتها مع ChatGPT أو روبوتات الذكاء الاصطناعي:

1. بيانات الهوية الشخصية:

يجب عدم إدخال أي معلومات يمكن استخدامها لتحديد هوية الشخص، مثل رقم الضمان الاجتماعي، ورقم رخصة القيادة، ورقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، والعنوان ورقم الهاتف.

ورغم أن بعض روبوتات المحادثة لديها أنظمة لمحاولة اكتشاف هذه البيانات وحجبها، فإن الخيار الأكثر أمانا هو عدم مشاركتها من الأساس.

وقالت متحدثة باسم OpenAI للصحيفة إن الشركة تريد أن تتعلم نماذج الذكاء الاصطناعي “عن العالم، وليس عن الأفراد”، وإنها تعمل على تقليل جمع المعلومات الشخصية إلى أدنى حد ممكن.

ChatGPT

2. نتائج الفحوصات الطبية:



رغم أن قطاع الرعاية الصحية يولي أهمية كبيرة لسرية بيانات المرضى وحمايتها من سوء الاستخدام والتمييز، فإن روبوتات الذكاء الاصطناعي لا تتمتع عادة بالمستوى نفسه من الحماية الخاصة بالسرية الطبية.

وإذا احتاج المستخدم إلى الاستعانة بـChatGPT لفهم نتائج تحاليل أو فحوصات طبية، تقترح كينج قص أو تعديل المستند قبل رفعه، بحيث تظهر نتائج الفحوصات فقط، من دون أي معلومات شخصية أخرى.

3. بيانات الحسابات المالية:



ينبغي عدم مشاركة أرقام الحسابات المصرفية أو حسابات الاستثمار مع روبوتات الذكاء الاصطناعي.

فهذه المعلومات قد تتعرض للاختراق أو إساءة الاستخدام، بما قد يسمح بمراقبة الأموال أو الوصول إليها.

4. بيانات تسجيل الدخول:



قد يبدو من المفيد أحيانا تزويد روبوتات الذكاء الاصطناعي بأسماء المستخدمين وكلمات المرور، خصوصا مع تطور قدراتها على تنفيذ مهام مختلفة نيابة عن المستخدم.

لكن هذه الأنظمة ليست خزائن آمنة لحفظ بيانات الدخول، ولذلك ينصح باستخدام مديري كلمات المرور بدلا من إدخال بيانات الحسابات الحساسة في روبوتات المحادثة.

5. أسرار ومعلومات الشركات:



قد يستخدم الموظفون ChatGPT أو روبوتات أخرى في العمل لصياغة رسائل البريد الإلكتروني أو تحرير المستندات، لكن ذلك قد يؤدي دون قصد إلى كشف بيانات العملاء أو الأسرار التجارية أو المعلومات غير المعلنة الخاصة بالشركة.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، تلجأ بعض الشركات إلى الاشتراك في إصدارات مخصصة للمؤسسات من أدوات الذكاء الاصطناعي، أو تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي خاصة بها تتضمن إجراءات حماية إضافية.

كيف تحمي خصوصيتك؟



إذا كنت ترغب في استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي في أمور شخصية، فهناك بعض الخطوات التي يمكن أن تقلل المخاطر، من بينها حماية الحساب بكلمة مرور قوية وتفعيل المصادقة متعددة العوامل.

كما نصح جيسون كلينتون، كبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة أنثروبيك، المستخدمين المهتمين بالخصوصية بحذف المحادثات بعد الانتهاء منها.

وأضاف أن الشركات عادة ما تتخلص نهائيا من البيانات المحذوفة بعد مرور 30 يوما.