إعلانات ChatGPT تصل الشرق الأوسط.. هكذا ستظهر أمامك أثناء المحادثات

أعلنت شركة OpenAI توسيع خدمة الإعلانات داخل ChatGPT لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يتيح للمعلنين في المنطقة الوصول إلى منصة الإعلانات الذاتية Ads Manager، بالتزامن مع وصول أعمال الشركة الإعلانية عالميا إلى معدل إيرادات سنوي يتجاوز مليار دولار.

وبدأ التوسع في المنطقة اعتبارا من 31 أغسطس، حيث أصبح بإمكان المعلنين في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شراء الإعلانات على ChatGPT عبر Ads Manager، إلى جانب أسواق جديدة في الهند وأوروبا.

وكانت إعلانات ChatGPT قد أصبحت متاحة بالفعل في أكثر من 40 دولة من خلال فريق Ads Solutions التابع لـOpenAI، إضافة إلى شركائها من وكالات الإعلان وشركات التكنولوجيا.

إعلانات ChatGPT تصل إلى الشرق الأوسط



يمثل دخول ChatGPT إلى سوق الإعلانات تحولا جديدا أمام المسوقين، إذ يضيف إلى مزيجهم الإعلامي بيئة مختلفة لا يقتصر فيها المستخدم على البحث عن المعلومات، بل يستخدم الذكاء الاصطناعي أيضا للبحث والمقارنة واتخاذ قرارات الشراء.

وتوضح OpenAI أن الإعلانات مصممة للظهور بجانب المحادثات ذات الصلة، مع استخدام سياق المحادثة الحالية للمستخدم لتحديد الإعلانات التي قد تكون أكثر ملاءمة له.

وتؤكد الشركة أن الإعلانات ستكون موسومة بوضوح ومنفصلة عن إجابات ChatGPT، بحيث لا تؤثر الإعلانات في المحتوى الذي يولده المساعد.

ChatGPT

من الإعلانات التقليدية إلى الأداء والنتائج



لا تقتصر المنصة على عرض الإعلانات فحسب، بل تتجه بشكل متزايد إلى العمل كقناة للإعلانات القائمة على الأداء، إذ توفر خيارات مثل الدفع مقابل النقر CPC والمزايدة المحسنة وفق النتائج، إلى جانب الاستهداف الجغرافي واستهداف المنصات، والجمهور المخصص، وخلاصات المنتجات، وأدوات Pixel وConversions API.

وبحسب OpenAI، أصبحت حملات CPC والمزايدة المحسنة وفق النتائج تمثل الحصة الأكبر من الحملات على المنصة.

كما تقول الشركة إن إعلانات ChatGPT جذبت عشرات الآلاف من المعلنين، وإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل جزءا مهما من نشاطها الإعلاني.

وتشير أمثلة نشرتها OpenAI إلى أن أحد المعلنين في قطاع التجارة الإلكترونية حقق عائدا على الإنفاق الإعلاني ROAS بلغ 3 أضعاف خلال 28 يوما، بينما وجد أحد شركاء التكنولوجيا أن أكثر من 80% من الزيارات إلى ChatGPT الناتجة عن الإعلانات جاءت من عملاء جدد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تستند إلى أمثلة وبيانات شاركتها OpenAI، وليست نتائج صادرة عن جهات مستقلة أو معايير أداء محايدة.

مليار دولار من الإيرادات الإعلانية



يتزامن توسع إعلانات ChatGPT في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع النمو السريع لنشاط OpenAI الإعلاني عالميا.

وتقول الشركة إنها وصلت إلى معدل إيرادات سنوي قدره مليار دولار من أعمال الإعلانات خلال أقل من 200 يوم.

هل تؤثر الإعلانات في إجابات ChatGPT؟



تؤكد OpenAI أن الإعلانات لا تؤثر في إجابات ChatGPT، كما أن المعلنين لا يحصلون على إمكانية الوصول إلى المحادثات الخاصة للمستخدمين.

وتتوفر الإعلانات حاليا للمستخدمين المشتركين في خطتي Free وGo، بينما تظل الخدمة خالية من الإعلانات لمشتركي Plus وPro وBusiness وEnterprise وEdu.