إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق السياحي لبحيرة قارون بالفيوم

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم بالقرب من كمين بركات.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق السياحي لبحيرة قارون بعد كمين بركات وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع تصادم بين سيارتين أسفر عن إصابة 6 أشخاص حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام بواسطة سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة ومتابعة حالتهم الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية وفقا لحالة كل مصاب.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم التعامل مع المصابين في موقع الحادث قبل نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية عقب تعرضهم للحادث بالطريق السياحي لبحيرة قارون بالقرب من كمين بركات.

رفع آثار الحادث

وجرى رفع آثار الحادث من الطريق عقب وقوع التصادم لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات ومنع حدوث أي تكدسات بالطريق السياحي لبحيرة قارون فيما عادت حركة السير إلى الانتظام بعد إزالة آثار الحادث من موقع التصادم.

الإجراءات القانونية

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بشأن الواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتواصل الأجهزة الأمنية متابعة تفاصيل الواقعة من خلال الإجراءات القانونية المتبعة فيما تتابع الجهات الطبية حالة المصابين داخل المستشفى وتقدم لهم الرعاية اللازمة لحين استقرار حالتهم الصحية وفقا لما تستدعيه كل حالة من فحوصات وعلاج ومتابعة حالتهم الصحية.