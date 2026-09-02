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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم: الأنماط السياحية المتعددة تجعل المحافظة قبلة للزوار من مصر ومختلف دول العالم

محافظ الفيوم:
محافظ الفيوم:
أ ش أ

أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، تعدد الأنماط السياحية بالمحافظة ما يجعلها قبلة للزوار من مصر ومختلف دول العالم، مؤكداً حرص المحافظة على رفع كفاءة البنية التحتية وإزالة العوائق والتحديات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية؛ لبحث عدد من التحديات التي تواجه المحافظة بقطاعات الطرق، والكهرباء، والصرف الصحي، وآليات التغلب عليها، كما تمت مناقشة سبل دعم جهود المحافظة في التنمية السياحية وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه تم خلال اللقاء، استعراض جهود تنمية الثروة السمكية ببحيرة قارون وإنزال أمهات الموسى ويرقات الجمبري، والخطة المستقبلية لإنزال زريعة البوري والحنشان والبلطي النيلي ويرقات الجمبري، كما تم استعراض موقف مشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، للمساهمة في إعادة التوازن البيئي للبحيرة وتحسين جودة المياه التي تصب فيها، حيث يشمل المشروع 19 عقداً منها 10 شبكات و8 محطات معالجة، إضافة إلى سيارات الكسح، ويخدم المشروع 45 قرية باجمالي مليون و964 ألفا و542 مواطناً.

كما تم استعراض موقف مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تشمل 10 محطات معالجة تخدم مدينة يوسف الصديق و46 قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، ونسب تنفيذ هذه المحطات. فضلا عن استعراض موقف مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصناعي بكوم أوشيم بطاقه تصميمية 19000 متر مكعب/ يوم بتكلفة 465 مليونا و500 ألف جنيه. وكذا جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون والتي أثمرت عن انخفاض مستوى الملوحة من 35.57 عام 2021 إلى 32.6 عام 2025، وكذا انخفاض متوسط نسبه الإصابة بطفيل الأيزوبود، بالإضافة إلى أنه تم استعراض عدداً من التحديات المتعلقة بتوفير القدرات الكهربائية بمنطقة دمو، التي تعد إحدى المناطق الواعدة للاستثمار، وتشمل العديد من المشروعات الاستثمارية والقومية مثل مشروع شركة يازاكي لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، ومستودع السلع الاستراتيجي، ومستشفى الفيوم العام الجديد، ومحطة القطار السريع، إلى جانب جامعة وعدد من المدارس الخاصة.

من جانبه، أكد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، أهمية الارتقاء بالقطاع السياحي بمحافظة الفيوم، وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والأثرية والبيئية التي تتمتع بها المحافظة، مع التركيز بصورة خاصة على السياحة البيئية والترفيهية والأنماط السياحية غير التقليدية، ودعم المقومات التي تؤهل المحافظة لتكون مقصدًا سياحيًا أكثر جذبًا واستدامة، مشيراً - في الوقت ذاته - إلى أهمية النهوض بالحرف اليدوية والتراثية التي تتميز بها الفيوم، والعمل على تطويرها ودعم أصحابها وفتح آفاق أوسع لتسويق منتجاتهم، بما يحافظ على الهوية التراثية للمحافظة، ويسهم في توفير فرص عمل وزيادة مصادر الدخل للأسر المنتجة، فضلًا عن دمج هذه الحرف ضمن منظومة التنمية السياحية بالمحافظة.

الأنماط السياحية لزوار مصر محافظ الفيوم

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