قبل ما تدفع فلوس.. كيف تكتشف شركات مكافحة الحشرات الوهمية وتحمي بيتك؟

تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة إعلانات لشركات تقدم خدمات مكافحة الحشرات والقوارض داخل المنازل، مستخدمة عبارات دعائية تجذب المواطنين، من بينها القدرة على القضاء على الحشرات خلال دقائق أو استخدام مبيدات «بدون رائحة»، وهو ما يستدعي التأكد من حقيقة هذه الشركات وتراخيصها قبل التعامل معها، حفاظًا على سلامة أفراد الأسرة.

تحذير من شركات مكافحة الحشرات الوهمية

كشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، أن بعض شركات مكافحة الحشرات والقوارض الوهمية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدماتها من خلال عبارات مغرية ومبالغ فيها، بهدف جذب المواطنين والتأثير عليهم لاتخاذ قرار سريع بالتعاقد معها.

وأوضح أن من أبرز العبارات التي تستخدمها هذه الجهات الإعلان عن التخلص من الحشرات في دقائق، إلى جانب الترويج لاستخدام مبيدات دون رائحة، مطالبًا المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الاعتماد على الإعلانات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط.

كيف تتأكد من أن الشركة مرخصة؟

وأضاف عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشركات المرخصة تخضع للرقابة والتفتيش الدوري من جانب وزارة الصحة، كما يتم فحص المواد المستخدمة والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الصحية.

وشدد على ضرورة أن يطلب المواطن من الشركة أصل الترخيص قبل السماح للعاملين بتنفيذ عمليات المكافحة داخل المنزل، مع التأكد من أن الترخيص ما زال ساريًا.

راجع بيانات الشركة قبل التعامل معها

وأشار إلى أهمية مطابقة البيانات الموجودة في الترخيص مع بيانات الشركة التي يتعامل معها المواطن على أرض الواقع، فضلًا عن التأكد من وجود الشركة ضمن قائمة الشركات المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي لتجنب التعامل مع كيانات غير مرخصة قد تستخدم مواد غير معلومة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

مخاطر المبيدات غير المرخصة

وحذر عبد الصمد ماهر من التعامل مع الشركات الوهمية، موضحًا أن استخدام مواد ومبيدات غير مرخصة قد يمثل خطرًا على صحة المواطنين، خاصة داخل المنازل والأماكن المغلقة.

ولا تقتصر المخاطر على المواد المستخدمة فقط، إذ إن الاستعانة بجهات غير معلومة قد تعني أيضًا السماح لأشخاص مجهولين بدخول المنازل، وهو ما يستدعي التأكد من هوية الشركة والعاملين بها قبل بدء أي عملية مكافحة.

لا تنخدع بالإعلانات المبالغ فيها

ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تعتمد على المبالغة أو الاستمالة العاطفية، خاصة الإعلانات التي تقدم وعودًا بنتائج فورية أو خدمات بأساليب غير واضحة.

وأكد أهمية الرجوع إلى الجهات الرسمية للتأكد من تراخيص الشركة والمواد التي تستخدمها، قبل اتخاذ قرار التعاقد معها، بما يضمن الحصول على الخدمة من جهة معتمدة ويحد من مخاطر استخدام مواد غير آمنة داخل المنازل.