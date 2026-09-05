قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
611 مساهمة تهديفية.. محمد صلاح يواصل كتابة الأرقام المميزة
مدرب محمد صلاح الجديد.. 4 مرشحين لخلافة فاتح تيكي في طرابزون سبور
سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل طرح 15 ألف شقة للإيجار في المدن الجديدة
مصدر بالزمالك: لن ننظر في أي عرض لبيزيرا قبل عودته لمصر
أسعار الحج السياحي 2026.. 6 برامج جديدة لكل المستويات .. وتطبيق «رفيق» لمتابعة رحلة الحاج
هولندا تنقل مليارات الدولارات من الذهب إلى لندن.. ما القصة؟
15 ألف وحدة و10 آلاف جنيه تأمين.. تفاصيل جديدة عن شقق الإيجار
مصطفى كامل يكشف تطورات حالة بهاء سلطان الصحية بعد تهشم سيارته
الولايات المتحدة تسقط 300 طائرة مسيرة لعصابات المخدرات المكسيكية
الكاميرا صورته.. القبض على لص حاول سرقة مقبض باب شقة بالإسكندرية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال والصين إلى 1375 قتيلا
التطوير مستمر.. الطرق والكباري تنفي سوء حالة طريق قفط القصير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل ما تدفع فلوس.. كيف تكتشف شركات مكافحة الحشرات الوهمية وتحمي بيتك؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة إعلانات لشركات تقدم خدمات مكافحة الحشرات والقوارض داخل المنازل، مستخدمة عبارات دعائية تجذب المواطنين، من بينها القدرة على القضاء على الحشرات خلال دقائق أو استخدام مبيدات «بدون رائحة»، وهو ما يستدعي التأكد من حقيقة هذه الشركات وتراخيصها قبل التعامل معها، حفاظًا على سلامة أفراد الأسرة.

تحذير من شركات مكافحة الحشرات الوهمية

كشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، أن بعض شركات مكافحة الحشرات والقوارض الوهمية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدماتها من خلال عبارات مغرية ومبالغ فيها، بهدف جذب المواطنين والتأثير عليهم لاتخاذ قرار سريع بالتعاقد معها.

وأوضح أن من أبرز العبارات التي تستخدمها هذه الجهات الإعلان عن التخلص من الحشرات في دقائق، إلى جانب الترويج لاستخدام مبيدات دون رائحة، مطالبًا المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الاعتماد على الإعلانات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط.

كيف تتأكد من أن الشركة مرخصة؟

وأضاف عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشركات المرخصة تخضع للرقابة والتفتيش الدوري من جانب وزارة الصحة، كما يتم فحص المواد المستخدمة والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الصحية.

وشدد على ضرورة أن يطلب المواطن من الشركة أصل الترخيص قبل السماح للعاملين بتنفيذ عمليات المكافحة داخل المنزل، مع التأكد من أن الترخيص ما زال ساريًا.

راجع بيانات الشركة قبل التعامل معها

وأشار إلى أهمية مطابقة البيانات الموجودة في الترخيص مع بيانات الشركة التي يتعامل معها المواطن على أرض الواقع، فضلًا عن التأكد من وجود الشركة ضمن قائمة الشركات المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي لتجنب التعامل مع كيانات غير مرخصة قد تستخدم مواد غير معلومة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

مخاطر المبيدات غير المرخصة

وحذر عبد الصمد ماهر من التعامل مع الشركات الوهمية، موضحًا أن استخدام مواد ومبيدات غير مرخصة قد يمثل خطرًا على صحة المواطنين، خاصة داخل المنازل والأماكن المغلقة.

ولا تقتصر المخاطر على المواد المستخدمة فقط، إذ إن الاستعانة بجهات غير معلومة قد تعني أيضًا السماح لأشخاص مجهولين بدخول المنازل، وهو ما يستدعي التأكد من هوية الشركة والعاملين بها قبل بدء أي عملية مكافحة.

لا تنخدع بالإعلانات المبالغ فيها

ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تعتمد على المبالغة أو الاستمالة العاطفية، خاصة الإعلانات التي تقدم وعودًا بنتائج فورية أو خدمات بأساليب غير واضحة.

وأكد أهمية الرجوع إلى الجهات الرسمية للتأكد من تراخيص الشركة والمواد التي تستخدمها، قبل اتخاذ قرار التعاقد معها، بما يضمن الحصول على الخدمة من جهة معتمدة ويحد من مخاطر استخدام مواد غير آمنة داخل المنازل.

مكافحة الحشرات شركات مكافحة الحشرات الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

الأهلي

أحمد حسن يكشف رد وائل جمعة على واقعة محمد معروف.. تفاصيل جديدة

عمرو أديب

عقد جديد.. تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة عقارات المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

أرشيفية

باحث سياسي: ترامب يبحث عن مخرج من حرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفي

صورة ارشيفية

أستاذ علوم سياسية: واشنطن تتجه للضغط الاقتصادي بعد تعثر الحسم العسكري في إيران

صورة ارشيفية

جهود الدولة لحماية نهر النيل وإزالة جميع التعديات ..تفاصيل

بالصور

مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سيرين عبد النور تثير الجدل بصورها الأخيرة.. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد