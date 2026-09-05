«بدون رائحة وفي دقائق».. تحذير من حيل شركات مكافحة الحشرات الوهمية

حذر الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، من التعامل مع شركات مكافحة الحشرات والقوارض الوهمية، التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدماتها من خلال إعلانات وعبارات مغرية، من بينها القضاء على الحشرات خلال دقائق أو استخدام مبيدات «بدون رائحة».

وأوضح عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة قطوف في برنامج «صباح البلد»، أن بعض هذه الكيانات تعمل دون تراخيص، وهو ما قد يعرض المواطنين لمخاطر صحية، خاصة في ظل استخدام مواد ومبيدات غير معلومة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات والمعايير الصحية.

وأشار إلى أن شركات مكافحة الحشرات المرخصة تخضع لرقابة وتفتيش دوري من وزارة الصحة، حيث يتم فحص المواد المستخدمة والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة.

وشدد على أهمية التأكد من ترخيص الشركة قبل التعاقد معها، مطالبًا المواطنين بضرورة الاطلاع على أصل الترخيص والتأكد من سريانه، بالإضافة إلى مراجعة بيانات الشركة والتأكد من مطابقتها للجهة التي يتعامل معها المواطن.

وحذر من الانسياق وراء الإعلانات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الإعلانات التي تقدم وعودًا مبالغًا فيها مثل القضاء النهائي والسريع على الحشرات أو استخدام مواد لا تترك أي رائحة، مؤكدًا أن هذه العبارات قد تكون من أبرز الحيل التي تستخدمها بعض الشركات غير المرخصة لجذب المواطنين.

كما لفت إلى أن خطورة التعامل مع الشركات الوهمية لا تقتصر على استخدام مبيدات غير آمنة، وإنما تمتد إلى السماح لأشخاص غير معروفين بدخول المنازل، وهو ما يستدعي التأكد من هوية الجهة وطبيعة العاملين بها قبل السماح لهم بتنفيذ أي أعمال داخل المنزل.

ودعا عبد الصمد ماهر المواطنين إلى توخي الحذر وعدم اتخاذ قرار التعاقد بناءً على السعر المنخفض أو الوعود السريعة، مع ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية للتحقق من الشركات المعتمدة والمواد المستخدمة، حفاظًا على صحة وسلامة أفراد الأسرة.