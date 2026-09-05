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الجزر أم البطاطا الحلوة.. أيهما أفضل لصحة العين والقلب ؟
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الجزر أم البطاطا الحلوة.. أيهما أفضل لصحة العين والقلب ؟

البطاطا والجزر
البطاطا والجزر
نهى هجرس

الجزر والبطاطا الحلوة من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية، فهي تحتوي على البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة وغيرها من الفيتامينات والمعادن الأساسية. 

توفر البطاطا الحلوة كمية أكبر من البروتين والمغنيسيوم لكل حصة، بينما يحتوي الجزر على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل.

البطاطا الحلوة تفوز لصحة العين

يُعدّ كلٌّ من الجزر والبطاطا الحلوة غنيّين بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة العين، وعلى وجه الخصوص، تُعتبر هذه الخضراوات مصادر ممتازة للبيتا كاروتين ، وهو الصباغ المسؤول عن اللون البرتقالي للبطاطا الحلوة والجزر

يقوم  الجسم بتحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين أ، وهو عنصر غذائي أساسي للحفاظ على الرؤية ومنع أمراض العيون مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر (تشوش الرؤية) وإعتام عدسة العين.

كلاهما مفيد، لكن البطاطا الحلوة تحتوي عموماً على تركيزات أعلى من البيتا كاروتين

البطاطا الحلوة  11500 ميكروغرام من البيتا كاروتين في حصة 100 غرام (حبة بطاطا حلوة مخبوزة صغيرة إلى متوسطة الحجم).

الجزر: 8330 ميكروغرام من البيتا كاروتين في حصة 100 غرام (حوالي جزرتين كبيرتين مطبوختين)

عند النظر إلى فيتامين أ بشكل عام، تتصدر البطاطا الحلوة القائمة مرة أخرى، تحتوي حصة 100 غرام من البطاطا الحلوة على 961 وحدة مكافئة لنشاط الريتينول (RAE)، وهو مقياس لفيتامين أ القابل للاستخدام، في المقابل، تحتوي 100 غرام من الجزر المطبوخ على 852 وحدة مكافئة لنشاط الريتينول.

على الرغم من أن البطاطا الحلوة تُعدّ مصدراً أفضل للبيتا كاروتين وفيتامين أ، إلا أن الجزر يُساهم أيضاً بكمياتٍ كبيرة من مضادات الأكسدة الأخرى التي تحمي العين، مثل اللوتين والزياكسانثين، ومثل البيتا كاروتين، قد تُساهم هذه الأصباغ النباتية في إبطاء تطور التنكس البقعي المرتبط بالعمر 

بالإضافة إلى ذلك، خلصت مراجعة أجريت عام 2023 إلى أن تناول الجزر قد يقلل من فرص الإصابة بفشل القلب، وأشارت دراسة صغيرة أجريت عام 2024 إلى أن العصائر المصنوعة من الجزر قد تساعد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم على إدارة مستويات الكوليسترول لديهم.

هناك أبحاث أقل حول البطاطا الحلوة، على الرغم من أن الدراسات التي أجريت على الفئران وجدت أن البطاطا الحلوة قد تقلل من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع نسبة السكر في الدم، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب

المصدر health 

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