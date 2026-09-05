طريقة عمل ساندوتشات برجر مخبوزة

تفضل العديد من الأمهات تحضير البرجر بطرق مختلفة لأطفالها، وإليكم طريقة عمل سندوتشات البرجر المخبوزة.

مقادير سندوتشات البرجر المخبوزة

3 أكواب دقيق

رشة ملح

ربع كوب زيت

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء للعجن

الحشو:

لحم مفروم

بيكنج بودر

بقسماط

بيضة

بصل بودر

ثوم بودر

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

بابريكا

ملح

فلفل أسود

جبنة شرائح

بصل حلقات

بطاطس محمرة

الوجه:

بيضة

فانيليا

طريقة تحضير ساندوتشات برجر مخبوزة

اخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح والزيت والماء

قلبي كل الخليط حتى الحصول على عجينة

تغطى العجينة وتترك لتتخمر



للحشو:

اخلطي اللحمة المفرومة والبيكنج بودر والبقسماط والبيضة والتوابل والملح والفلفل

شكلي الخليط أقراص

تحمر فب القليل من الزيت في طاسة أو جريل على النار

يترك ليهدأ

قطعي العجينة وتفرد بالنشابة وتحشى بالبرجر والجبنة والبطاطس والبصل

يدهن الوجه بخليط البيض والفانيليا

توضع في الفرن حتى تمام النضج

تقدم ساندوتشات البرجر