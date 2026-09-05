رضا عبدالعال يشيد بـ شيكو بانزا: كلمة السر في الزمالك.. وغياب بيزيرا لصالحه

أشاد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، بـ الأنجولي شيكو بانزا ، نجم الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك، بعد أدائه مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا على حساب إية إس بورت بطل جيبوتي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في إطار ذهاب الدوري التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

وقال رضا عبدالعال في فيديو بثه عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب: «شيكو بانزا هو كلمة السر أمام فريق إيه إس بورت، وتحس إنه متحمل المسؤولية وغياب بيزيرا جيه في صالحه، والضوء بقى عليه هو».

وأضاف: «بيلعب بكل قوته ومركز أوي، وسجل في آخر ماتشين، وبيرقص، وده شيء كويس جدًا».