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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أهداها جهازا متكاملا.. محافظ أسيوط يرسم البسمة على وجه عروس من الأولى بالرعاية

محافظ أسيوط يرسم البسمة على وجه عروس من الأولى بالرعاية ويهديها جهازًا متكاملًا لمساندتها في بداية حياتها
محافظ أسيوط يرسم البسمة على وجه عروس من الأولى بالرعاية ويهديها جهازًا متكاملًا لمساندتها في بداية حياتها
إيهاب عمر

أهدى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جهاز عروس ومفروشات منزلية لإحدى الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، بدعم من المشاركة المجتمعية، وذلك خلال احتفالية أُقيمت ببهو ديوان عام المحافظة، في لفتة إنسانية تعكس حرص المحافظة على مساندة الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء عن كاهلها، ودعم الفتيات المقبلات على الزواج وتوفير سبل الحياة الكريمة لهن.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بمحافظة أسيوط، وسط أجواء سادتها الفرحة والبهجة والزغاريد، احتفالًا بهذه المناسبة وإدخال السرور على العروس وأسرتها.

وحرص اللواء محمد علوان على تفقد جهاز العروس، الذي تضمن ثلاجة سعة 12 قدمًا، وبوتاجازًا حديثًا 5 شعلة، وأسطوانة بوتاجاز، وغسالة نصف أوتوماتيك، إلى جانب عدد من المفروشات المنزلية، كما قدم التهنئة للعروس وأسرتها، متمنيًا لها حياة زوجية سعيدة ومستقرة، وأن يبارك الله لها في حياتها المقبلة.

وأكد المحافظ أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، ودعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على توفير أوجه الدعم والمساندة اللازمة لهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى جودة الحياة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية المشاركة المجتمعية في مساندة جهود الدولة ودعم الفئات المستحقة، مثمنًا دور المؤسسات والأفراد ورجال الأعمال في تقديم المبادرات المجتمعية والتعاون مع أجهزة المحافظة لتوفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن التكافل بين مؤسسات المجتمع يمثل نموذجًا إيجابيًا للتعاون من أجل خدمة المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار جهود المحافظة في دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا والشباب والفتيات المقبلين على الزواج، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو توفير حياة كريمة ومستقرة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

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