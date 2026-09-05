قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 برامج جديدة في الحج السياحي.. تفاصيل المستويات والأسعار
فيديوجراف توعوي حول خطوات التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد
بعد إحالتها للمفتي.. وصول سارة خليفة للمحكمة لنظر الحكم بقضية تصنيع المخدرات
الجزر أم البطاطا الحلوة.. أيهما أفضل لصحة العين والقلب ؟
صداع الـ34 لاعبًا.. هل يبدأ عموتة ثورة التصفية داخل الأهلي في يناير؟
بهاء سلطان يتعرض إلى حادث سير.. تفاصيل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية توضح
30 % تخفيضات على الأدوات المدرسية والزي بمعارض أهلاً مدارس بالمنيا .. شاهد
خبير سياحة يكشف طريقة التأكد من صحة تأشيرة العمرة
الشيخ محمد أبو بكر: عقد الزواج فى المساجد رائع والرقص فيها مرفوض شرعًا وعرفًا
علي جمعة: إذا اثقلتك الذنوب ووجدت صعوبة في التوبة فأكثر من الصلاة على النبي
أعلى من المعدلات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دولار ويورو وإسترليني.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 5-9-2026

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، لتسجل العملات الرئيسية مستويات متباينة وفقًا لآخر تحديثات متوسط الأسعار المعلنة بالجهاز المصرفي.

ويرصد «صدى البلد » في السطور التالية أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار نحو 50.87 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو نحو 59.02 جنيه للشراء و59.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 68.62 جنيه للشراء و68.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سجل الدولار الكندي نحو 36.84 جنيه للشراء و36.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 7.89 جنيه للشراء و7.91 جنيه للبيع.

وسجل الكرون النرويجي نحو 5.46 جنيه للشراء و5.32 جنيه للبيع وفقًا للأسعار الواردة في آخر تحديث.

سعر الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي نحو 5.30 جنيه للشراء و5.32 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 62.85 جنيه للشراء و63.04 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني

بلغ سعر 100 ين ياباني نحو 32.53 جنيه للشراء و32.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي

سجل الدولار الأسترالي نحو 36.57 جنيه للشراء و36.68 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني إلى نحو 7.57 جنيه للشراء و7.59 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الأسعار وفق آخر متوسطات معلنة، مع اختلاف أسعار العملات من بنك إلى آخر بحسب آليات التسعير المطبقة داخل الجهاز المصرفي.

العملات اليورور الإسترليني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

حالة الطقس

هجمة حرارية ساخنة تضرب المحافظات .. إعلان طارئ من الأرصاد

الإيجار التمليكي

سعر شقق الإيجار التمليكي والمساحات والأوراق المطلوبة.. خطوات التقديم

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

انتهاء فصل الصيف

انتهاء فصل الصيف رسميًا هذا الموعد.. ومفاجأة بشأن درجات الحرارة والرطوبة

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

ترشيحاتنا

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

سوق العمل الأمريكي

سوق العمل الأمريكي يضيف 162 ألف وظيفة خلال أغسطس وسط تضخم مرتفع

وحدات سكنية

دعم يصل إلى 100 ألف.. تفاصيل جديدة في طرح 15 ألف وحدة للإيجار

بالصور

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سيرين عبد النور تثير الجدل بصورها الأخيرة.. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف.. أخصائي تغذية يحدد ما يجب تجنبه

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد