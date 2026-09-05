دولار ويورو وإسترليني.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 5-9-2026

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، لتسجل العملات الرئيسية مستويات متباينة وفقًا لآخر تحديثات متوسط الأسعار المعلنة بالجهاز المصرفي.

ويرصد «صدى البلد » في السطور التالية أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار نحو 50.87 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو نحو 59.02 جنيه للشراء و59.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 68.62 جنيه للشراء و68.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سجل الدولار الكندي نحو 36.84 جنيه للشراء و36.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 7.89 جنيه للشراء و7.91 جنيه للبيع.

وسجل الكرون النرويجي نحو 5.46 جنيه للشراء و5.32 جنيه للبيع وفقًا للأسعار الواردة في آخر تحديث.

سعر الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي نحو 5.30 جنيه للشراء و5.32 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 62.85 جنيه للشراء و63.04 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني

بلغ سعر 100 ين ياباني نحو 32.53 جنيه للشراء و32.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي

سجل الدولار الأسترالي نحو 36.57 جنيه للشراء و36.68 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني إلى نحو 7.57 جنيه للشراء و7.59 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الأسعار وفق آخر متوسطات معلنة، مع اختلاف أسعار العملات من بنك إلى آخر بحسب آليات التسعير المطبقة داخل الجهاز المصرفي.