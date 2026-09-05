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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر الذهب على مستوى محلات الصاغة المصرية مع أول تعاملات اليوم السبت 5-9-2026 دون تغيير.

سعر الذهب اليوم

بلغ متوسط سعر جرام الذهب، استقرارًا بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يتراجع أمس

فقد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية في آخر تداولات له أمس.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له مسجلًا 6340 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7245 جنيها للشراء و 7188 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6642 جنيها للشراء و 6589 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6340 جنيها للشراء و 6290 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5434 جنيها للشراء و5391 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.72 ألف جنيه للشراء  و 50.32 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4434 دولارا للشراء و 4433 دولارا للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

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