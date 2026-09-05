حميد الشاعري يصل كندا استعدادا لحفل مساء اليوم السبت

وصل الفنان الفنان حميد الشاعري، إلى كندا أمس الجمعة، استعدادا لحفله الغنائي مساء اليوم السبت 5 سبتمبر.

وظهر حميد الشاعري، في مقطع فيديو فور وصوله إلى المطار متجها إلى فندق إقامته استعدادا للحفل الذي يحييه مع المطربة رنا سماحة.

أحدث أغاني حميد الشاعري

طرح الفنان حميد الشاعري أحدث أغانيه “كان على عيني” بمشاركة الرابر ليجي سي والموزع الموسيقى نصرت ضمن الحلقة الأخيرة من الموسم السادس من “مزيكا صالونات”.

أعمال حميد الشاعري

بدأ الكابو حميد الشاعري خطوة فنية استثنائية في عالم الموسيقى، عبر مشروع لإعادة تقديم أشهر أغانيه القديمة بتوزيعات موسيقية حديثة، تواكب التطور الفني وتخاطب ذائقة الأجيال الجديدة.

ويطرح حميد الشاعري، بشكل مستمر، نسخًا جديدة من أعماله الكلاسيكية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة إحياء أرشيفه الغنائي بروح معاصرة، وهو ما انعكس في تفاعل لافت من الجمهور، الذي يتعامل مع الأغاني وكأنها تُطرح للمرة الأولى.

واختار الكابو حتى الآن ما يقرب من 30 أغنية من أعماله القديمة، أعاد توزيعها موسيقيًا بشكل مختلف، من بينها عدد كبير من الأغاني التي شكّلت علامات بارزة في مسيرته الفنية، أبرزها:

ياللي عزيز علي، ليل هواك، لفت نظر مبكر، داير ما يدور، أغنيلك، حني يا غربة، ليلة، عاتبيني، نسمة صبا، مكتوب علينا، قلبي احتار، مجانين، أنا مهما كبرت صغير، كنا في جرة، عايش بيك، بنت بلادي، وأغاني أخرى.