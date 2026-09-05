اندلاع حريق داخل مصنع كرتون في العبور.. 9 سيارات إطفاء تحاصر النيران

اندلع حريق داخل مصنع كرتون بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب والدخان بكثافة في محيط موقع الحريق.



وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث بدأت القوات في محاصرة النيران والعمل على إخمادها، لمنع امتدادها إلى المنشآت والمصانع المجاورة.



كما تم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحريق، تحسبًا لوجود أي حالات إصابة، مع رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ.



وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل، فيما تكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على أسباب اندلاعه وحصر الخسائر والتلفيات.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق في أحد المصانع بالعبور وجرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.