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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 770 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

نفذت مديرية الطب البيطري بالقليوبية لجنة تفتيشية بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز تنمية مدينة العبور، لمتابعة تداول المنتجات الغذائية والتأكد من سلامتها.


وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 770 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجزر الحكومي ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى الثلاجات ومحال الجزارة بمدينة العبور.
وبالفحص الظاهري، تبين وجود تغيرات في الخواص الطبيعية وعلامات فساد على جانب من المضبوطات، بما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ عليها وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضبط المنتجات المخالفة وغير الصالحة قبل تداولها، والحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الطب البيطري العبور الهيئة القومية لسلامة الغذاء

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