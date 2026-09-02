وكيل صحة القليوبية يتفقد عيادات الجلدية ببنها ويوجه بتخفيف الزحام وتنظيم مسار الخدمة

تفقد الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عيادات الجلدية ببنها، يرافقه الدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتابع وكيل الوزارة خلال الجولة سير العمل داخل العيادات، في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على خدمات الجلدية والعلاج الطبيعي، كما رصد كثافة المترددين أمام شباك التذاكر.

واطمأن الدكتور إسحق جميل على انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية والالتزام بأماكن تقديم الخدمة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية للمترددين بصورة منتظمة.

كما استمع إلى آراء عدد من المرضى والمترددين، للوقوف على احتياجاتهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى المرضى باعتباره أحد محاور تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمة الصحية.



ووجه وكيل وزارة الصحة بضرورة العمل على تخفيف الزحام وتنظيم حركة المترددين داخل العيادات، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتيسير حصول المواطنين على الخدمة.

كما كلف إدارة الجودة بإعداد وتنفيذ مسار واضح ومعلن للخدمة داخل العيادات، يوضح للمريض الإجراءات والخطوات التي يتعين اتباعها منذ دخوله المنشأة وحتى حصوله على الخدمة، بما يحقق مزيدًا من التنظيم ويحد من التكدس.

وأكد الدكتور إسحق جميل استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، لرصد مستوى الأداء والتعرف على احتياجات المواطنين، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية المقدمة لهم.