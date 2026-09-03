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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن تقفز 7 جنيهات.. ماذا يحدث في الأسواق؟

الدواجن
الدواجن
ولاء عبد الكريم

 

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا جديدًا في المزارع والأسواق، بعدما قفز سعر الكيلو بنحو 7 جنيهات، عقب فترة من الاستقرار استمرت لأكثر من شهر، تزامنت مع تراجعات قوية في الأسعار خلال الفترة الماضية.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع نحو 65 جنيهًا، مقارنة بـ57 جنيهًا سابقًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك في الأسواق بين 75 و80 جنيهًا.

توقعات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الدواجن والبيض قد تشهد مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الحفاظ على هامش ربح مناسب للمنتج المصري يعد أمرًا ضروريًا لضمان استمراره في السوق، وتجنب تعرض المنتجين لخسائر قد تدفع بعضهم إلى الخروج من منظومة الإنتاج.

وفرة الإنتاج تدعم استقرار السوق

من جانبه، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، وهو ما ساهم في تمكين الدولة من التوسع في تصدير المنتجات إلى نحو 35 دولة.

وأوضح أن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والبياض، إلى جانب الدواجن المجمدة بمختلف أنواعها، فضلًا عن بيض المائدة ومنتجاته.

3.5 مليون فرصة عمل واستثمارات 200 مليار

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن، باستثمارات لا تقل عن 200 مليار جنيه، ما يعكس أهمية القطاع باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية الرئيسية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن إجمالي إنتاج الدواجن بلغ نحو 1.6 مليار طائر، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل إنتاج بيض المائدة إلى نحو 16 مليار بيضة، محققًا نموًا بنسبة 14%.

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن في الأسواق عند وصوله إلى المستهلك بين 67 و70 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار بحسب المنطقة وتكاليف التداول.

وشهدت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية موجة من التراجع نتيجة زيادة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج، بعد توسعات وقرارات اتخذها المنتجون خلال فترة ارتفاع الأسعار، وهو ما انعكس على السوق في صورة انخفاضات متتالية.

تطورات سعر كيلو الدواجن البيضاء

مر سعر كيلو الدواجن البيضاء خلال الفترة الماضية بعدد من التحركات السعرية، حيث بدأ عند مستويات 71 إلى 79 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 80 جنيهًا، وصولًا إلى 86 جنيهًا، ثم 91 جنيهًا.

وبعد ذلك تراجع إلى 86 جنيهًا قبل أن يعاود الارتفاع إلى 91 جنيهًا، ثم سجل 96 جنيهًا للكيلو، قبل أن يتراجع إلى 88 جنيهًا ثم 85 جنيهًا، وصولًا إلى 76 جنيهًا و70 جنيهًا و60 جنيهًا.

وتذبذبت الأسعار بعد ذلك، لتصل إلى 57 جنيهًا، ثم ارتفعت إلى 69 جنيهًا، قبل أن تتراجع مجددًا إلى 57 جنيهًا، ثم ارتفعت إلى 59 جنيهًا، وصولًا إلى مستوى 65 جنيهًا حاليًا في المزارع.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 100 و110 جنيهات.

كما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 100 و110 جنيهات.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت الأبيض «شركات» بين 18 و19 جنيهًا.

وسجل سعر الكتكوت «ساسو» نحو 16 جنيهًا.

وبلغ سعر الكتكوت البلدي الحر بين 14 و15 جنيهًا.

وسجل كتكوت الفيومي نحو 14 جنيهًا.

وبلغ سعر البط المسكوفي 25 جنيهًا، والبط المولر 25 جنيهًا، بينما سجل البط البيور 20 جنيهًا.

وبلغ سعر السمان عمر أسبوعين نحو 8 جنيهات.

أسعار البانيه والأوراك اليوم

تراوح سعر كيلو الأوراك بين 80 و85 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البانيه بين 200 و220 جنيهًا.

وبلغ سعر الكبد والقوانص نحو 135 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن والطيور

تراوح سعر كيلو أجنحة الدواجن بين 50 و60 جنيهًا.

وبلغ سعر زوج الحمام نحو 160 جنيهًا.

وتراوح سعر البط بين 140 و160 جنيهًا.

وسجل سعر الأرانب نحو 150 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن سعر الدرتجنز

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