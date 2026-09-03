قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل إلى 650 ألف جنيه.. أسعار الحج السياحي2027 وموعد التقديم
بيان يمني عاجل بعد استهداف الحوثي لمديريات الساحل الغربي بـ 14 صاروخا باليستيا
الطقس اليوم.. سحب متفرقة تغطي القاهرة الكبرى ونشاط رياح بأغلب الأنحاء
أكثر من 3 آلاف وفاة.. إيبولا يضرب الكونغو بقوة غير مسبوقة
موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
رسمياً .. بدء الدراسة لطلاب المدارس الدولية الأحد
استشهاد شاب وطفل خلال هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية المغير
لبنان يفكك شبكة لتهريب مقاتلين من سوريا.. أسلحة ومتفجرات بحوزة الموقوفين
عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك
أكاديمية صينية: زيارة الرئيس شي لمصر تضفي حيوية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين
وزير الدفاع الألماني: انتصار روسيا في أوكرانيا سيشجع أنظمة استبدادية على تحدي القانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لماذا عاودت أسعار الذهب الارتفاع في مصر؟

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

صعدت أسعار الذهب في مصر متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميا، مدعوما ببيانات الوظائف الامريكية والتي أكدت تباطؤ سوق العمل، بالاضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

 

ودعمت بيانات الوظائف الامريكية صعود أسعار الذهب، خيث اظهرت أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 38 ألف وظيفة فقط في شهر أغسطس 2026، وهو مستوى أقل من التوقعات وأبطأ وتيرة نمو منذ شهر يناير.

عززت هذه البيانات المؤكدة لتباطؤ سوق العمل التوقعات بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساراً أكثر حذراً أو مرونة بخصوص خفض أسعار الفائدة

أسعار الذهب اليوم  الخميس 

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الخميس، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4387  دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5391 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب عيار 21

وواصل سعر الذهب عيار 21 تراجعه ليسجل 6290 جنيهًا،  بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7189 جنيها للشراء. 

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الخميس، 50.320  جنيه.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب بورصة الذهب مباشر بورصة الذهب عالميا الجنيه الذهب الجنيه الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

الدواجن

هتشتريها بكام بُكره؟.. صعود أسعار الدواجن في المزارع والأسواق

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم وصل عيار 21؟

عموتة

الدوري الممتاز| عموتة يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة

مشغولات ذهبية

عكس الاتجاه.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد صدور البيانات الأمريكية

إدريس حامد، لاعب إي إس بورت الجيبوتي

هزمتهم منذ سنوات.. قائد بطل جيبوتي يتحدى الزمالك قبل موقعة أبطال إفريقيا|خاص

ترشيحاتنا

رامي صبري

رامي صبري يلتقي جمهوره في قطر فى أكتوبر المقبل

غرام في الكرنك

"غرام في الكرنك" يفتتح عروض ليالي الختام بإقبال جماهيري

ميرنا جميل

ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية من شوارع باريس

بالصور

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة فى عيد ميلادها

بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها

نسخة منها.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

لأول مرة في تاريخها.. رنج روفر 2027 تدخل عصر الكهرباء بقوة 542 حصانا

رنج روفر الكهربائية
رنج روفر الكهربائية
رنج روفر الكهربائية

البطاطا تحميك من أمراض عديدة.. تعرف عليها

البطاطا تحميك من أمراض عديدة
البطاطا تحميك من أمراض عديدة
البطاطا تحميك من أمراض عديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد