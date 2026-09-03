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عقب ارتفاعه أمس .. سعر الدولار اليوم الخميس 3-9-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب ارتفاعه أمس .. سعر الدولار اليوم الخميس 3-9-2026

الدولار
الدولار
آية الجارحي

اختتم سعر الدولار أمس الاربعاء فوق مستوى الـ 51 جنيها مسجلا 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع لأعلى سعر.

 

أسعار الدولار 

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعات متتالية خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الدولار اليوم الخميس 3-9-2026، ضمن نشرته الخدمية.

 

سعر صرف الدولار اليوم 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) سعر: 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصري الخليجي 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في أبوظبي التجاري 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الأول 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك البركة 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.00 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع

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