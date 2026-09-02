طرابزون سبور يراقب فلورين بالوجون تمهيدًا لضمه

دخل الأمريكي فلورين بالوجون، مهاجم موناكو ومنتخب الولايات المتحدة، دائرة اهتمامات نادي طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب ما أوردته صحيفة HT Spor التركية، فإن طرابزون سبور يراقب موقف بالوجون عن كثب، تمهيدًا للتحرك من أجل التعاقد معه، في ظل رغبة النادي التركي في تدعيم خط هجومه.

ويأتي اهتمام طرابزون سبور باللاعب في وقت تحيط فيه حالة من عدم الاستقرار بمستقبله مع موناكو، خاصة بعدما ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بعدد من الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته.

وكان بالوجون قد قدم موسمًا مميزًا مع موناكو، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق عن موسم 2025-2026، وفقًا لما أعلنه النادي الفرنسي رسميًا.

كما تألق المهاجم الأمريكي خلال كأس العالم 2026، ما ساهم في ارتفاع أسهمه وجذب اهتمام عدد من الأندية، قبل أن تتجه الأنظار مؤخرًا إلى مستقبله مع موناكو.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد وجهة بالوجون، خاصة مع تحرك طرابزون سبور لمتابعة موقفه، انتظارًا لمعرفة إمكانية الدخول في مفاوضات رسمية لضمه.