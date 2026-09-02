نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها برسالة رومانسية لزوجها فادي الهاشم

احتفلت المطربة نانسي عجرم بذكرى زواجها من الدكتور فادي الهاشم، وشاركت جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها، مصحوبة برسالة رومانسية عبرت خلالها عن حبها له.

ونشرت نانسي عجرم الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «وعدني كل العمر تكون مني قريب.. تكبر حدي نحب بجنون حتى نشيب.. ذكرى سعيدة يا حبيبي.. اشهدي يا دني».

وتأتي رسالة نانسي عجرم لزوجها بالتزامن مع طرح أحدث أعمالها الغنائية «اشهدي يا دني»، التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع «يوتيوب».

أغنية «اشهدي يا دني» من كلمات وألحان كريم عبده، وتوزيع موسيقي باسم رزق، بينما أخرجت الفيديو كليب المخرجة إنجي جمال.

وتزامن طرح الأغنية مع احتفال نانسي عجرم بإصدار ألبومها الجديد «Nancy 11»، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأغنيات، من بينها «طول عمري نجمة»، والتي شهدت آخر تعاون فني بينها وبين الملحن الراحل محمد رحيم