الأهالي كانوا أبطال.. إنقاذ شابين سقطت سيارتهما داخل ترعة في الغربية

تدوال رواد مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة نجاح العناية الإلهية وأهالي عزبة المنشاوي القبلية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية في إنقاذ شابين من الموت المحقق؛ إثر سقوط سيارتهما الملاكي داخل مياه ترعة جنابية السنطة، في حادث مأساوي تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

شهدت عزبة المنشاوي التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، سقوط سيارة ملاكي بها شابين في ترعة، وتم إنقاذهما وانتشال السيارة بواسطة أحد الأوناش.

وكان الأهالي قد فوجئوا بسقوط السيارة داخل الترعة، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، وعلى الفور سارعوا في النزول للترعة لإنقاذ مستقليها، وتم إنقاذهما، والاستعانة بونش لإخرج السيارة من الترعة.