جورج كلوني في فينيسيا: «السينما تستطيع مواجهة الخوف وتذكرنا بإنسانيتنا»

وجه النجم العالمي جورج كلوني رسالة مؤثرة خلال حفل تكريمه بجائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة في افتتاح الدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي، تحدث خلالها عن دور الفن والصحافة في مواجهة الخوف والاستبداد والدفاع عن الحقيقة.

وأكد كلوني أن العالم يمر بمرحلة تاريخية يسعى خلالها أصحاب النفوذ والثروة إلى نشر الخوف بين الناس ودفعهم إلى الانقسام، مشيرًا إلى أن دروس التاريخ تؤكد ضرورة عدم الاستسلام لهذا الخوف.

وأوضح أن الصحفيين الذين يطرحون الأسئلة، والفنانين الذين يرفضون تقديم إجابات سهلة، إلى جانب الكتاب والممثلين والموسيقيين وصناع الأفلام، يكونون في مقدمة الفئات التي يحاول المستبدون إسكاتها، لما يقدمه الفن من مساحة للتعاطف مع أشخاص وتجارب قد تبدو بعيدة عن الجمهور.

وأشار كلوني إلى أن القصص تمثل تهديدًا لمن يعتمدون على الخوف في التأثير على الآخرين، موضحًا أن من يخشون الكتب والموسيقى والحكايات لا يصنعون أمجادًا تخلدها كتب التاريخ.

وتطرق النجم العالمي إلى قدرة السينما على التأثير في الجمهور، مؤكدًا أنها قد لا تستطيع إيقاف الحروب أو معالجة الأزمات الاقتصادية أو تغيير نتائج الانتخابات، لكنها قادرة على تذكير الإنسان بأن الشخص الذي يراه غريبًا أو مختلفًا قد يكون بطلًا في قصة شخص آخر.

واختتم كلوني كلمته بالتأكيد على أهمية السينما في التقريب بين البشر، معتبرًا أن اجتماع الجمهور داخل قاعة واحدة ومتابعة قصص أشخاص لم يلتقوا بهم من قبل يمثل سببًا للأمل في تجاوز الخلافات والخوف.

وجاء تكريم جورج كلوني بجائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة ضمن فعاليات افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي، تقديرًا لمسيرته الممتدة في مجالي التمثيل والإخراج والإنتاج.