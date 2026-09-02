محمد السيد يواصل التأهيل في الزمالك بعد إصابة الكاحل قبل مواجهة بطل جيبوتي

أدى محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان محمد السيد تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة منتخب السويس بتروجت الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، ووضع الجهاز الطبي برنامجًا تاهيليًا للاعب لتنفيذه قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي، في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.